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ATJ Lučko

FOTO / Hrvatski specijalci dobili posebno mjesto na mimohodu u Parizu

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N1 Info
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14. srp. 2026. 12:43
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Pariz
Vlada RH

Započela je tradicionalna vojna parada kojom se obilježava francuski praznik Dan pada Bastille u Parizu.

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To je najveći vojni mimohod u Francuskoj dosad, koji okuplja oko 6.800 vojnika. Hrvatsku predstavljaju pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko.

Mimohod nije samo simboličan, već bi trebao pokazati snagu saveznika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ugošćuje tridesetak čelnika, među njima i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

ATJ Lučko u prvih 500

Mimohod je krenuo u 10 sati, a kolonu predvode saveznici. Kako doznaje RTL Danas, u prvih 500 bili su i pripadnici ATJ-a Lučko.

Pariz
Vlada RH

Mate Bilobrk, zapovjednik ATJ-a Lučko, za RTL Danas je uoči mimohoda kazao:

"Mi smo sretni i ponosni u zajedništvu, u ime svih, da možemo predstaviti domovinu u inozemstvu, u bilo kojem obliku, a pogotovo u ovome, gdje se nalazi svjetska elita. Mi smo sretni i ponosni."

Bilobrk dodaje kako su iz Francuzi prebacili iz osmog u drugi red, te da će njihova postrojba proći ispred glavne pozornice.

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Teme
atj lučko francuska mimohod u parizu pariz

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