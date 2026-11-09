MARKO VUČETIĆ
Profesor filozofije: Milanović ima toliku moć da ako se odluči aktivirati...
Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić u Novom danu komentirao je aferu u KBC-u Sestre milosrdnice, stanje na političkoj sceni, ali i proračun.
Sumnja u bilo kakve političke promjene.
"Ne postoje nikakve snažne silnice koje bi dovele do nekakvog političkog prevrata. Postoji potpuna pasivnost s razina vladajućih struktura, kojima to odgovara zbog velikih afera, ali i oporbe kojoj to odgovara. Ona očekuje da se čudom dokopa vlasti", kazao je Vučetić pa nastavio:
"Jedna pasivnost omogućava ostanak na vlasti, a druga jamči oporbeni status."
Kako do promjena?
"Oporba bi morala osjetiti ugrozu od strane birača pa da se dovede u pitanje status koji ima trenutno. Istina jest, imamo određenu aktivnost na desnom političkom spektur, što prezentiraju Mostovci. Oni su na razini zainteresiranih oporbenih političara i budućih partnera HDZ-u, ako u njemu neće biti Andreja Plenkovića. Na lijevoj strani imamo Možemo, no tu se ne vidi nekakav snažniji iskorak u smislu da će se otvoriti vrata i prostor prema nezainteresiranim biračima. Jer, Most preuzima desne birače HDZ-u, s namjerom da će ih vratiti HDZ-u, a Možemo uzima rejting SDP-u, što će ugroziti tu koaliciju."
Kaže da ovo doba obilježava snažan tehnološki rast, ali ne i rast s razine humaniteta.
"Nema strukture u Hrvatskoj koja može osmisliti položaj čovjeka u suvremenom svijetu. Ni Crkva, ni sveučilišta pa ne treba očekivati da će to učiniti oporbeni političari. Iako bi oni trebali shvatiti da je njihov posao urediti javni život. Nama se nude reciklirane teme iz prošlosti."
Algoritmi određuju rezultate izbora, ali u SAD-u i Srbiji su se akteri fokusirali na teren pa tako zaobišli te algoritme pa ponudili alternativu i primjer drugima.
"Naš svijet je svijet tehnologije, odnosno ono što su filozofi nazivali simulakrum. Mi ćemo ići polako prema smjeru percepcije koja se naziva simuliranim doživljajem, a kad se radi o politici, to se zaobilazi direktnom komunikacijom - prisutnosti. Političari koji se okrenu stvarnom životu, zaobići će algoritme i PR smicalice. To se dogodilo u Srbiji, Mađarskoj i SAD-u. U Hrvatskoj se ne događa jer tip političara koji postoji na ovom prostoru jest zatvoren u priču i odijeljen od života. Dobivaju 4000 do 5000 eura mjesečno i ne žele se prljati ljudima iz stvarnog života. Smatraju da je to daleko od njih."
Istaknuo je da samo Ivana Kekin govori protiv zbivanja u zdravstvenom sustava unutar Možemo.
"Riječ je o pojedinačnom slučaju, ali kao tema u Možemo ne postoji, jednako joj se pristupa kao toksičnom otpadu - koji je prestao biti tema."
Javna istraživanja pokazuju da postoji nezadovoljstvo vladajućima, ali ne i tko bi mogao od toga profitirati.
"Istina, ali to nezadovoljstvo nije u tolikoj mjeri da su građani odustali od politike. Imamo stalan postotak birača koji prati ovakvu politiku i prati je na razini najboljeg glumca. Kekin će dobro proći unutar Možemo, unutar Mosta Marin Miletić, što je jako zabrinjavajuće, a kod SDP-a ne postoji nitko. I dalje promatramo stvarnost, ali na razini uspostavljanja odnosa birača s individualnim licem. To nije politika nego zavaravanje i nije bitno hoće li u tom zavaravanju Plenković biti najnegativnija ili najpozitivnija figura jer će u konačnici HDZ i Most imati prevagu na desnom političkom spektru."
"Imamo jednu epidemiju spavanja u političkom spektru"
Vučetić kaže da istovremeno ljevica spava, ali ne na razini neke proaktivnosti koja bi okupila građane.
"Imamo jednu epidemiju spavanja u političkom spektru, pogotovo na ljevici. To ne obilježava samo Hrvatsku i takvu ljevicu bi trebalo prepustiti snu ili pomesti s političke scene te im poručiti da su beskorisni jer kao takvi i jesu beskorisni."
Predsjednik Zoran Milanović u svemu tome izabrao je šutjeti, što mu se zamjera kao što mu se zamjera i kad okupira javni prostor izjavama.
"Istina je sve. Milanović je osoba zainteresirana za vlastiti uspjeh i ako osjeti zov politike, može se aktivirati u bilo kojem trenutku i biračko tijelo će mu zaboraviti neaktivnost. Ima toliku moć da kad mu građani prigovaraju, najčešće je to jer nije prisutan. Analitičari mu prigovaraju za oboje. Vidimo da Ured predsjednika nije pasivan i to se ne bi moglo raditi bez sudjelovanja predsjednika. To što nije prisutan u medijima ne znači da nije općenito prisutan ili nezainteresiran. Putem svojih istaknutih figura šalje poruku da prati što se zbiva. Moguće je da ima plan za parlamentarne izbore."
Na kraju se osvrnuo o temi KBC-a Sestre milosrdnice i povratku Dijane Zadravec.
"Ta priča na najbrutalniji način pokazuje što su hrvatske javne politike. One vode isključivo računa o dobru i opstanku neke stranke. U ovom slučaju se gospođa Zadravec ne promatra kao ona koja bi trebala voditi računa o zdravlju građana, nego kao liječnica koja ugrožava kao šefica Radiologije. Morala bi shvatiti da njena pozicija ne poboljšava zdravstvenu skrb nego je pogoršava. Nije toga svjesna kao članica HDZ-a, a HDZ i Domovinski pokret pokazuju nebrigu o građanima i pacijentima već samo o interesima stranke. HDZ ima dominaciju nad svim institucijama, pa tako i nad zdravljem - životom i smrti. A oporba o tome šuti", zaključio je Marko Vučetić.
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