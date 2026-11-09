Profesor filozofije: Milanović ima toliku moć da ako se odluči aktivirati...

"Naš svijet je svijet tehnologije, odnosno ono što su filozofi nazivali simulakrum. Mi ćemo ići polako prema smjeru percepcije koja se naziva simuliranim doživljajem, a kad se radi o politici, to se zaobilazi direktnom komunikacijom - prisutnosti. Političari koji se okrenu stvarnom životu, zaobići će algoritme i PR smicalice. To se dogodilo u Srbiji, Mađarskoj i SAD-u. U Hrvatskoj se ne događa jer tip političara koji postoji na ovom prostoru jest zatvoren u priču i odijeljen od života. Dobivaju 4000 do 5000 eura mjesečno i ne žele se prljati ljudima iz stvarnog života. Smatraju da je to daleko od njih."