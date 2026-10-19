FILOZOFSKI FAKULTET
Milanović: "Okrenimo se budućnosti, da, ali s očima na leđima"
Filozofski fakultet u Zagrebu u ponedjeljak je obilježio 152. obljetnicu, a predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je da je humanističko obrazovanje presudno te da fakultet ostaje iznimno važan za hrvatsku povijest i razvoj kritičkog mišljenja.
Oglas
Milanović je istaknuo važnost humanističkog obrazovanja za razvoj društva, ocijenivši da su humanističke znanosti nužne za razumijevanje svijeta, razvoj kritičkog mišljenja i oblikovanje odgovornih građana.
"Ovaj fakultet i dalje ostaje neopisivo važan jer smatram da je humanističko obrazovanje presudno obrazovanje. STEM, matematika, tehnologija i znanost su također nešto bez čega je nacija osuđena na stagnaciju. Međutim, humanističko obrazovanje je nešto što formira, gradi osobu, daje joj širinu pogleda na svijet, mogućnost kritičkog razmišljanja“, rekao je predsjednik Zoran Milanović.
Istaknuo je i važnost distance aktivne politike od sveučilišta te upozorio da se prošlost mora poznavati kako bi se bolje razumjelo ono što se događa danas i što nas čeka u budućnosti.
"Okrenimo se budućnosti, da, ali s očima na leđima, jer sve ono što se događa i što je pred nama, već se u nekom formatu - koji je itekako instruktivan za nas i za one koji dolaze nakon nas - dogodilo", poručio je.
Pad broja upisanih na Filozofski
Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić istaknuo je da Filozofski fakultet ima posebno mjesto u povijesti hrvatskoga visokog obrazovanja kao jedna od sastavnica na kojima je utemeljeno moderno Sveučilište u Zagrebu.
"Sveučilište ne može i ne smije biti tek promatrač promjena, ono mora biti mjesto njihova razumijevanja, kritičkog propitkivanja i odgovornog rada na pronalaženju rješenja”, rekao je Lakušić, govoreći o izazovima umjetne inteligencije, digitalne transformacije i globalnih kriza.
Naglasio je da tehnologija može proširiti ljudske mogućnosti, ali da humanističke i društvene znanosti pomažu razumjeti čemu bi te mogućnosti trebale služiti.
Dekan Domagoj Tončinić upozorio je da se fakultet, uz pad broja upisanih studenata, suočava i sa smanjenim interesom za humanističke, posebno filološke i nastavničke programe. U akademskoj godini 2025./2026. upisana su 882 studenta, čime je popunjeno 85 posto upisne kvote, dok je diplomske studije upisao 651 student, odnosno 58,57 posto predviđene kvote.
"Ostaje otvoreno pitanje tko će za 8 do 10 godina, kada se i ako se trendovi u međuvremenu okrenu, dočekati naše školarce na mjestima osnovnoškolskih i srednjoškolskih profesora", upozorio je Tončinić, navodeći nastavnike hrvatskoga jezika, povijesti, geografije, stranih jezika i jezika nacionalnih manjina.
Fakultet je u akademskoj godini 2025./2026. imao 768 zaposlenika i provodio 144 projekta.
Na kraju su dodijeljene nagrade za profesore i studente Filozofskog fakulteta.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas