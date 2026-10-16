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"Nedopustivo"

I Milanović se oglasio o skandaloznim prizorima iz Splita: "Riječi osude kakve slušamo od Vlade više nisu dovoljne!"

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N1 Info
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16. lis. 2026. 11:31
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N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović osudio je nedopustivo i sramotno ponašanje dijela navijača Torcide uoči nogometne utakmice Konferencijske lige u Splitu.

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"Nedopustivo je, sramotno i za svaku osudu ponašanje dijela navijača Torcide u Splitu. Povici i postupci kojima se otvoreno slave nacistički i ustaški režim zahtijevaju hitnu i sustavnu reakciju hrvatske policije, državnog odvjetništva i u konačnici sudova. Pozivam sve nadležne institucije da krajnje ozbiljno pristupe istrazi ovog sramotnog događaja kako se tako nešto više ne bi ponovilo. Riječi osude kakve slušamo od Vlade više nisu dovoljne, nužne su mjere i sankcije koje će pokazati kako u Hrvatskoj nema mjesta za veličanje nacizma i ustaštva. Navijači koji vole i poštuju svoj nogometni klub ne smiju biti taoci manjine koja sramoti ne samo Torcidu i Hajduk, nego i Hrvatsku", priopćio je Ured predsjednika Republike.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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Teme
hajduk torcida zoran milanović

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