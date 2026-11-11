"događaj se mogao spriječiti"
Mišić: I SDP podržava da Tomašević podnese izvješće o smrti Periša
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić u srijedu je kazao da će SDP podržati zaključak HDZ-a, DP-a i HSU-a kojim se gradonačelnika Tomislava Tomaševića obvezuje da podnese izvješće o tragičnoj smrti pacijenta Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan” u Jankomiru.
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Predsjednik Gradske skupštine izrazio je sućut obitelji preminulog te ocijenio da se tragični događaj mogao spriječiti. Očekuje da će zaključak podržati i zastupnici Možemo! te da će biti uvršten na dnevni red sjednice Gradske skupštine u četvrtak kako bi se osigurala potpuna institucionalna i javna transparentnost.
„Jasno je da mi ne možemo ući u sudsku, odnosno u policijsku istragu, ali s političke strane moramo osigurati da obitelj preminulog, građani, javnost te zaposlenici dobiju sve odgovore vezane uz taj tragični događaj”, kazao je Mišić.
Zaključkom se u roku od 30 dana traži izvješće od gradonačelnika Grada Zagreba i odgovornih osoba u samoj ustanovi o svim poduzetim radnjama nakon što se dogodio tragični događaj.
Uoči 15. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, najavljene za četvrtak, Mišić je predstavio dnevni red s 18 točaka, među kojima su izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP) Sesveta, imovinsko-pravni preduvjeti za realizaciju prometnih projekata te rasprava o tragičnom događaju u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan”.
Izmjene GUP-a Sesveta, prve sustavne revizije tog plana od 2015. godine, nastavak su uvođenja reda u gradski prostor, rekao je Mišić, podsjetivši na prošlogodišnje izmjene GUP-a Grada Zagreba.
Novim planom predviđa se najmanje 30 posto zelenih površina na području Sesveta te parkovne zone na udaljenosti do 300 metara od svake stambene zgrade. Mišić je istaknuo da se time želi spriječiti hiperizgradnja kojoj su Sesvete bile izložene posljednjih godina.
Na dnevnom redu su i odluke o imovinsko-pravnim odnosima potrebnima za pokretanje kapitalnih infrastrukturnih projekata, među kojima su produženje Vrapčanske ulice kao preduvjet za projekt Jarunskog mosta te otkup nekretnine za drugu fazu produžetka Branimirove ulice, kojom bi se trebao rasteretiti ulaz u Sesvete.
„To su točke koje često nisu medijski atraktivne, pa čak ni na raspravama na samoj sjednici Gradske skupštine, ali se mora o njima govoriti iz jednostavnog razloga što su preduvjet da bismo mogli raditi kapitalne projekte važne za Grad Zagreb”, rekao je predsjednik Gradske skupštine.
Sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održat će se u četvrtak 12. studenoga s početkom u 9 sati.
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