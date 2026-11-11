nadzor završen
Hrstić o smrti mladića u Jankomiru: Nešto ovdje smrdi, 7. studenoga nije odmah
Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je u srijedu da je zdravstvena inspekcija pritužbu odvjetnika obitelji preminulog Kristijana Josipa Periša zaprimila 26. listopada, ali i naglasila da nije inspekcija ta koja izvještava ministricu, već klinika koja je to "morala učiniti odmah".
Periš (32) je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, čiji je osnivač Grad Zagreb, umro 21. listopada, a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara, izvijestili su u nedjelju, 8. studenoga, policija i Županijsko državno odvjetništvo.
Zdravstvena inspekcija je 26. listopada zaprimila prigovor odvjetnika obitelji Periš na postupanje tijekom boravka pacijenta u ustanovi, dok je ravnateljica bolnice Majda Grah Ministarstvo elektroničkom poštom izvijestila tek 7. studenoga, rekla je ministrica novinarima nakon sjednice Vlade. Novinare je, naime, zanimalo kada je točno Ministarstvo saznalo za Perišovu smrt s obzirom na informacije u medijima da je odvjetnik obitelji preminulog izvijestio zdravstvenu inspekciju dva dana nakon smrti.
Ministrica je, s obzirom na to da je bila subota, informaciju dobila u ponedjeljak, 9. studenoga. Pojasnila je kako zdravstvena inspekcija nije ta koja izvješćuje čelnika tijela.
Hrstić je istaknula kako se radi o dva odvojena procesa – postupanju zdravstvene inspekcije, koja, naglašava, djeluje samostalno i po službenoj dužnosti, te obavještavanju Ministarstva kroz sustav kvalitete zdravstvene zaštite.
O neželjenom događaju izvještava se u roku "odmah"
"Od ponedjeljka naglašavam činjenicu da je svaka zdravstvena ustanova dužna o svakom neželjenom događaju tijekom pružanja zdravstvene usluge u roku odmah obavijestiti Ministarstvo zdravstva. 7. studenoga nije odmah, a događaj se dogodio 21. listopada", poručila je.
Bolnica je u osnivačkim i upravljačkim pravima Grada Zagreba, koji kao osnivač ima hijerarhiju izvještavanja, dodala je.
"Ako se dogodi neželjeni događaj, linija izvještavanja i nadzora postupanja je - šef ili pročelnik odjela, uprava bolnice, upravno vijeće, Gradski ured za zdravstvo i u konačnici gradonačelnik kao čelnik tog tijela", rekla je Hrstić, pa koristeći riječi predsjednika Upravnog vijeća Klinike Miranda Mrsića konstatirala je "nešto ovdje smrdi".
Upitana je li uobičajeno da Ministarstvo objavljuje očitovanje koje im je uputila bolnica, Hrstić je kazala da je to napravila na traženje medija koji je "usprkos mojoj jasnoj komunikaciji kada sam kao ministrica dobila informaciju, tražio dokaz dobivanja informacije".
Tijekom dana priopćenje o nalazima
Upitana radi li se o koincidenciji da je zdravstvena inspekcija u nadzor u bolnicu otišla tek u ponedjeljak, 9. studenoga, u trenutku nakon što je ona saznala za slučaj, ministrica je istaknula kako ministrica zdravstva ne izdaje naloge inspekciji, opetujući da radi samostalno, neovisno i po službenoj dužnosti.
Potvrdila je da je zdravstveni inspekcijski nadzor završen te najavila da bi inspekcija tijekom dana trebala objaviti priopćenje o nalazima.
Ministrica je, također, otvorila pitanje zašto bolnica nakon zaprimanja odvjetnikove pritužbe nije ranije sazvala upravno vijeće i razmotrila slučaj, dostupne dokaze i okolnosti smrti.
"Kao bivša ravnateljica, mogu reći što bih ja napravila. Prijavila bih, pokrenula unutarnji nadzor, obavijestila upravno vijeće i osnivača. To nije redovni događaj, to je zasigurno izvanredna situacija", rekla je.
Ministrica je ustvrdila kako se ovaj neželjeni slučaj sa smrtnim ishodom, prema informacijama i dostupnim snimkama, treba okarakterizirati kao okrutno i neprimjereno postupanje s ishodom smrti, "da ne kažem ubojstva".
Humano sputavanje nije napravljeno po protokolu
Na pitanje je li zakašnjelo reagiranje moglo biti pokušaj zataškavanja, odgovorila je da o tome može samo spekulirati, ali da su okolnosti i dalje otvorena pitanja koja treba razjasniti.
Govoreći o samom slučaju, naglasila je da takvo postupanje nije uobičajeni način rada u psihijatrijskim ustanovama te da za humano sputavanje postoje jasni protokoli koji propisuju tko ga nalaže i provodi, kako se vodi evidencija i koliko često provjerava stanje pacijenta.
"Snimka pokazuje da humano sputavanje nije napravljeno po protokolu pravilnika o humanom sputavanju. Ovo je izolirani slučaj. Javnost mora znati da to nije model i način rada djelatnosti psihijatrije", naglasila je Hrstić.
Dodala je da će se odgovornost utvrđivati kroz tri pravca - zdravstveni inspekcijski nadzor, stručnu procjenu postupanja i primjene lijekova te kazneni postupak, odnosno utvrđivanje kaznene odgovornosti.
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