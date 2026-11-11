Upitana radi li se o koincidenciji da je zdravstvena inspekcija u nadzor u bolnicu otišla tek u ponedjeljak, 9. studenoga, u trenutku nakon što je ona saznala za slučaj, ministrica je istaknula kako ministrica zdravstva ne izdaje naloge inspekciji, opetujući da radi samostalno, neovisno i po službenoj dužnosti.