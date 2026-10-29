Lika kao opomena
Most predlaže zabranu uvoza otpada radi zbrinjavanja
Most je pripremio zakonske izmjene kojima se zabranjuje isporuka otpada iz drugih država radi zbrinjavanja u Hrvatskoj, uvode stroža ograničenja za opasni, ograničava uvoz neopasnog otpada i uspostavlja javni registar pošiljaka otpada, izvijestila je ta stranka u četvrtak u Saboru.
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Predsjednik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja rekao je da je prijedlog izmjena Zakona o gospodarenju otpadom proizašao iz iskustva rada na terenu, posebno u Lici, gdje je Most još od ožujka prošle godine upozoravao na razmjere problema s nezakonito odloženim otpadom, moguće ugrožavanje podzemnih voda i potrebu da se utvrdi tko je otpad dovozio, tko ga je primao i tko ga je trebao nadzirati.
„Slučaj Like pokazao nam je zašto su ove izmjene potrebne. Dok se još utvrđuju razmjeri onečišćenja i odgovornost za ono što se dogodilo, moramo urediti ulazak otpada u Hrvatsku tako da smanjimo mogućnost ponavljanja ovakvih slučajeva“, rekao je Grmoja na konferenciji za novinare.
Most predlaže zabranu isporuke svih vrsta otpada iz drugih država radi zbrinjavanja u Hrvatskoj. Zabrana bi obuhvatila odlaganje, spaljivanje radi zbrinjavanja, skladištenje i prethodnu obradu ako je konačna namjena zbrinjavanje, a odnosila bi se i na pošiljke iz drugih država članica Europske unije i na pošiljke iz trećih zemalja.
Prema prijedlogu, zabranila bi se i isporuka opasnog otpada u Hrvatsku, neovisno o tome je li namijenjen zbrinjavanju ili oporabi, u opsegu dopuštenom pravom EU.
Kod neopasnog otpada Most predlaže da se isporuke dopuštaju isključivo radi recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu, a zabranile bi se isporuke radi energetske oporabe, odnosno spaljivanja za dobivanje energije, kao i radi nasipavanja, u granicama dopuštenima europskim pravom.
Grmoja je istaknuo kako predlažu osnivanje javnog elektroničkog registra svih pojedinačnih pošiljaka otpada koje ulaze u Hrvatsku.
„Danas imamo više evidencija i registara o gospodarenju otpadom, ali nemamo javno dostupan registar u kojem građani mogu pratiti pojedinačne pošiljke otpada iz drugih država, njihovu obradu i konačno odredište”, upozorio je. Dodao je da bi se podaci u registru ažurirali jednom mjesečno.
Predlažu i obvezno preispitivanje postojećih dozvola za obradu otpada isporučenog iz drugih država u roku od šest mjeseci, pri čemu bi nadležna tijela trebala bi utvrditi jesu li dozvole usklađene s novim odredbama te, kada za to postoje uvjeti, pokrenuti njihovu izmjenu, ograničenje ili ukidanje.
Most predlaže i zaštitu hrvatskih kapaciteta za gospodarenje otpadom kroz mogućnost ograničavanja prekograničnih pošiljaka kada one ugrožavaju funkcioniranje nacionalnog sustava gospodarenja otpadom.
„Hrvatska mora preuzeti odgovornost za vlastiti otpad, ali ne smije postati odredište za zbrinjavanje otpada iz drugih država. Hrvatski kapaciteti trebaju prvenstveno služiti našem sustavu, a građani moraju znati što ulazi u zemlju, gdje završava i tko je za to odgovoran“, poručio je Grmoja.
Pozvao je Vladu i druge saborske klubove da razmotre prijedlog, očituju se i podrže njegovo upućivanje u saborsku proceduru.
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