Most predlaže zabranu uvoza otpada radi zbrinjavanja

Predsjednik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja rekao je da je prijedlog izmjena Zakona o gospodarenju otpadom proizašao iz iskustva rada na terenu, posebno u Lici, gdje je Most još od ožujka prošle godine upozoravao na razmjere problema s nezakonito odloženim otpadom, moguće ugrožavanje podzemnih voda i potrebu da se utvrdi tko je otpad dovozio, tko ga je primao i tko ga je trebao nadzirati.