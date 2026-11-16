U njemu se iznose sumnje na nepravilnosti u raspolaganju imovinom i gorivom, isplate stimulacija, evidentiranje radnog vremena, korištenje službenih vozila u privatne svrhe, kao prijetnje i pritiske na zaposlenike u vezi s potpisivanjem novih ugovora. Spominju se i pitanja kriterija nove sistematizacije te stručnih uvjeta za pojedina radna mjesta. Pismo je, osim gradonačelnici kojoj je primarno upućeno, dostavljeno na uvid našoj gradskoj vijećnici Hani Paleki, čime se osjećamo pozvani da, u okviru svojih vijećničkih ovlasti, zatražimo odgovore i provjeru iznesenih navoda. Takva upozorenja dodatno dobivaju na težini u kontekstu brojnih problema u poslovanju i funkcioniranju Čistoće na koje smo kao gradski vijećnici već ranije upozoravali.