dva anonimna pisma
Možemo traži odgovore od Rinčić. Nove optužbe o stanju u Čistoći
Riječki Možemo! zatražio je od Ive Rinčić da se očituje o dva pisma u kojima se upozorava na moguće nepravilnosti, pritiske na zaposlenike i probleme u upravljanju gradskim sustavom.
Anonimnost nije razlog za ignoriranje ozbiljnih upozorenja
Razumijemo zašto pojedini mediji nisu objavili anonimno pismo zaposlenika Grada Rijeke. Anonimnost nije najprimjereniji način javnog iznošenja informacija i sama po sebi izaziva sumnju u vjerodostojnosti navoda. No, to ne znači da čitav sadržaj pisma možemo jednostavno ignorirati i odbaciti. U njemu su iznesene ozbiljne optužbe i upozorenja o mogućim pritiscima na zaposlenike, profesionalnom degradiranju i očekivanju postupanja koja bi mogla biti protivna propisima, poručili su iz Možemo!
Upravo zbog težine tih navoda, osobito onih koji se odnose na zakonitost postupanja i dostojanstvo zaposlenika, gradonačelnica ih ne može otkloniti pukom konstatacijom da se radi o pritisku zbog izbora pročelnika koji je u tijeku i reorganizacije uprave. Anonimnost jest razlog za oprez, ali je i moguća potvrda atmosfere straha. Dodatno zabrinjava što je gotovo u isto vrijeme, gradonačelnici i pojedinim gradskim vijećnicima stiglo i drugo, zasebno pismo, ovaj put s upozorenjima koja se odnose na poslovanje i uvjete rada unutar KD Čistoća, dodaje se u priopćenju.
U njemu se iznose sumnje na nepravilnosti u raspolaganju imovinom i gorivom, isplate stimulacija, evidentiranje radnog vremena, korištenje službenih vozila u privatne svrhe, kao prijetnje i pritiske na zaposlenike u vezi s potpisivanjem novih ugovora. Spominju se i pitanja kriterija nove sistematizacije te stručnih uvjeta za pojedina radna mjesta. Pismo je, osim gradonačelnici kojoj je primarno upućeno, dostavljeno na uvid našoj gradskoj vijećnici Hani Paleki, čime se osjećamo pozvani da, u okviru svojih vijećničkih ovlasti, zatražimo odgovore i provjeru iznesenih navoda. Takva upozorenja dodatno dobivaju na težini u kontekstu brojnih problema u poslovanju i funkcioniranju Čistoće na koje smo kao gradski vijećnici već ranije upozoravali.
To su ozbiljni navodi, a ne utvrđene činjenice. Upravo zato zahtijevaju provjeru, nadzor i odgovore. Dva pisma, dva dijela gradskog sustava, a slična pitanja o pritiscima, profesionalnim standardima i odgovornosti upravljanja.
Nije riječ samo o dojmu - postoje i konkretni primjeri
Ova upozorenja ne pojavljuju se u vakuumu. Sjetimo se, primjerice, slučaja službenog automobila gradonačelnice koji je nakon nabave presvučen u crnu boju jer je prvotno bio crven. Gradonačelnica je pritom taj slučaj objasnila propustom službe koja je naručivala automobil. No, ostalo je pitanje kako je moguće da se u gradskom sustavu takva potreba, ako je uopće točna, nije jasno definirala i provjerila prije nabave automobila.
Sada možemo zamisliti da i jest, ali da je odgovor izostao, odnosno da je služba sama morala donijeti odluku bez prethodne jasne upute. Na sjednici Gradskog vijeća u rujnu gradonačelnica je vijećnici Ani Trošelj poručila da informacije koje prikuplja „ispijajući dva puta tjedno kave sa zaposlenicima Grada“ ne smatra relevantnima. Takva poruka nije bezazlena. Zaposlenici gradske uprave ne bi smjeli steći dojam da je razgovor s gradskim vijećnicima, pa i oporbenima, nešto zbog čega mogu biti izloženi neugodnostima ili sumnjičenju, poručili su iz Možemo!
Slučaj zaposlenika koji je zbog uzimanja čokolade iz gradonačelničina ureda završio u postupku pred Etičkim povjerenstvom, u kojem je utvrđena lakša povreda Etičkog kodeksa i izrečeno upozorenje, također otvara pitanje razmjernosti i načina na koji se unutar gradske uprave grade odnosi. Istodobno, angažiranje vanjskih suradnika za koordinaciju pojedinih gradskih poslova, otvara legitimno pitanje zašto se ne razvijaju i koriste stručni kapaciteti same gradske uprave. Ni jedan od tih primjera sam za sebe ne dokazuje sustavne pritiske i degradiranja. Ali zajedno, uz sadržaj dvaju pisama, pojavljuje se potreba za ozbiljnim političkim i institucionalnim preispitivanjem, dodaje se.
Posljedice se vide i u radu Grada i utječu na građane
Problemi upravljanja ne ostaju zatvoreni unutar gradskih ureda. Primjerice, natječaj za javne potrebe u kulturi za 2027. godinu, prema godišnjem planu, trebao je biti objavljen u rujnu, a objavljen je tek 21. listopada. To nije administrativna sitnica: kašnjenja utječu na planiranje rada kulturnih organizacija i samostalnih umjetnika. Ako su razlog kašnjenja javnog poziva izmjene ili upute koje nisu sa zaposlenicima odjela pravovremeno komunicirane, onda imamo situaciju u kojoj se loše upravljanje gradskom administracijom doista prelijeva na građane.
Kasne i odgovori na vijećnička pitanja, tome i sami sami svjedočimo, kao i kašnjenju materijala za pojedine točke dnevnog reda, a neophodni su za kvalitetan rad Gradskog vijeća. Odnedavno se na gradskom portalu više ne objavljuju izdvojeno ni pitanja i odgovori s aktualnog sata sjednica Gradskog vijeća, a sa rujanske sjednice nije objavljen ni zapisnik sjednice iako smo ga prije gotovo mjesec dana usvojili.
Je li i to propust službe ili je možda dana uputa zaposlenicima da postupaju suprotno propisima koji uređuju područje transparentnosti rada javnih uprava? Građani nam se obraćaju i zbog izostanka odgovora na svoje dopise. Grad očito sve više komunicira putem gradonačelničinih objava i videosnimki na društvenim mrežama, a očito sve rjeđe i u internoj komunikaciji unutar uprave i u neposrednoj komunikaciji s građanima kroz odgovore na pojedinačne upite, poručili su iz Možemo!
Promjene nisu opravdanje za urušavanje sustava
Gradonačelnica je javno pismo zaposlenika odbacila kao pokušaj pritiska povezan s izborom pročelnika i reorganizacijom gradske uprave, poručivši da od tih procesa neće odustati, upozorili su iz Možemo! No, propustila je odgovoriti na puno važnije dijelove anonimnog pisma:
- Izostanak jasnog vodstva, vizije i odgovornog upravljanja.
- Nedobivanje jasnih smjernica o tome što gradonačelnica želi postići, koji su prioriteti i u kojem smjeru Grad Rijeka treba ići, odnosno očekivanje da zaposlenici samostalno pogađaju političke i upravljačke prioritete gradonačelnice.
- Očekivanje od zaposlenika da donose zaključke i preuzimaju odgovornost za odluke koje bi trebala donositi sama čelnica izvršne vlasti.
- Nedosljedno poštovanje zakona, propisa i profesionalnih standarda, uz očekivanja da zaposlenici sudjeluju u postupanjima koja bi mogla biti protivna zakonu.
- Nekvalitetan mehanizam zaštite dostojanstva zaposlenika, u kojem će se njihove pritužbe razmatrati nepristrano, povjerljivo i bez straha od odmazde.
Od gradonačelnice zato očekujemo da se jasno očituje o oba pisma, da se ovi izdvojeni navodi nepristrano provjere i objasne te da se osigura zaštita zaposlenika koji su upozorili ili žele upozoriti na moguće nepravilnosti.
Smatramo da je zabrinjavajući način na koji je gradonačelnica reagirala na upozorenja zaposlenika. S jedne strane poručuje da su njezina vrata svima otvorena i da se nitko ne treba bojati posljedica, a s druge strane anonimne autore unaprijed optužuje za iznošenje lažnih navoda i pripisuje im namjeru zaustavljanja reorganizacije. Postavlja se pitanje kakvu poruku takva reakcija šalje zaposlenicima koji možda doista imaju razloga upozoriti na nepravilnosti, ali se boje javno istupiti.
Povjerenje zaposlenika ne stječe se pozivanjem da se predstave imenom i prezimenom, nego stvaranjem uvjeta u kojima mogu govoriti bez straha od posljedica, stoji u priopćenju.
Gradom se upravlja znanjem, povjerenjem, zakonitošću i odgovornošću. Rijeka ne treba upravu u kojoj se ljudi boje govoriti i građane koji uzalud čekaju odgovore i realizaciju projekata. Treba gradsku upravu koja radi za javni interes i gradonačelnicu koja zna upravljati sustavom, razvijati ga i nadograđivati, a ne rušiti dostignute pozitivne standarde i zastrašivati djelatnike koji na to upozoravaju.
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