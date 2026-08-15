Uzinić: Ljubav prema domovini se ne pokazuje zastavama, dokazuje se time kako postupamo s otpadom

Rekao je kako ne zna postoji li odgovor koji može ublažiti težinu tog pitanja, osobito kad ga postavljaju oni koji pate i rekao da kršćanska vjera ne obećava život bez nesreće, bolesti, gubitka i smrti, ne obećava da će Bog svaki put čudom zaustaviti vatru, bolest ili rat, da ona u Isusu Kristu govori nešto drugo - da Bog nije ostao izvan naše patnje, da je i sam u Kristu iskusio odbačenost, bol i smrti, i u svakom koji pati nastavlja svoju patnju, a svojim uskrsnućem pokazuje da patnja, zlo i smrt ipak nemaju posljednju riječ.