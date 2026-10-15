nove sjedalice
FOTO / Novi detalji na stadionu u Kranjčevićevoj: Pogledajte kako napreduju radovi
Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj napreduju iz dana u dan. Na sjevernoj tribini počelo je postavljanje stolica, čime se nastavlja uređenje novog stadiona.
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Za unutarnje prostore planirana je nabava opreme procijenjene vrijednosti 780.000 eura bez PDV-a. Nabava obuhvaća opremanje svlačionica, ureda, prostorija za suce, delegate i VAR, medijskih prostora, restorana te VIP loža. Troškovnikom su predviđeni i recepcija, prostorije za liječničku službu i doping-kontrolu, sanitarije te oznake za snalaženje na stadionu, prenosi tportal.
Prema ranije objavljenoj dokumentaciji, prethodno savjetovanje za tu nabavu bilo je otvoreno do 13. listopada, a za izvršenje ugovora predviđena su tri mjeseca. Taj se rok odnosi na nabavu i postavljanje opreme.
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