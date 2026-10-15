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FOTO / Novi detalji na stadionu u Kranjčevićevoj: Pogledajte kako napreduju radovi

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15. lis. 2026. 13:39
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15.10.2026., Zagreb - Radovi na stadionu u Kranjcevicevoj napreduju iz dana u dan. Na sjevernoj tribini pocelo je postavljanje stolica, cime se nastavlja uredjenje novog stadiona. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL / Igor Kralj/PIXSELL

Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj napreduju iz dana u dan. Na sjevernoj tribini počelo je postavljanje stolica, čime se nastavlja uređenje novog stadiona.

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Za unutarnje prostore planirana je nabava opreme procijenjene vrijednosti 780.000 eura bez PDV-a. Nabava obuhvaća opremanje svlačionica, ureda, prostorija za suce, delegate i VAR, medijskih prostora, restorana te VIP loža. Troškovnikom su predviđeni i recepcija, prostorije za liječničku službu i doping-kontrolu, sanitarije te oznake za snalaženje na stadionu, prenosi tportal.

Prema ranije objavljenoj dokumentaciji, prethodno savjetovanje za tu nabavu bilo je otvoreno do 13. listopada, a za izvršenje ugovora predviđena su tri mjeseca. Taj se rok odnosi na nabavu i postavljanje opreme.

15.10.2026., Zagreb - Radovi na stadionu u Kranjcevicevoj napreduju iz dana u dan. Na sjevernoj tribini pocelo je postavljanje stolica, cime se nastavlja uredjenje novog stadiona. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL / Igor Kralj/PIXSELL

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Teme
grad zagreb stadion u kranjčevićevoj vijesti iz hrvatske zagreb

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