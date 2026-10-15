FOTO / Novi detalji na stadionu u Kranjčevićevoj: Pogledajte kako napreduju radovi

Za unutarnje prostore planirana je nabava opreme procijenjene vrijednosti 780.000 eura bez PDV-a. Nabava obuhvaća opremanje svlačionica, ureda, prostorija za suce, delegate i VAR, medijskih prostora, restorana te VIP loža. Troškovnikom su predviđeni i recepcija, prostorije za liječničku službu i doping-kontrolu, sanitarije te oznake za snalaženje na stadionu, prenosi tportal.