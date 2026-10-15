FOTO, VIDEO / Scena kao iz filma: Vozači preplavili benzinske postaje, čekaju na gorivo satima

Problemi s opskrbom počeli su u nedjelju, 11. listopada, a zabilježeni su u Denpasaru, Badungu i na benzinskim postajama u blizini međunarodne zračne luke I Gusti Ngurah Rai. Lokalni mediji izvijestili su i o prometnim gužvama na cesti Tuban, koja vodi prema zračnoj luci.