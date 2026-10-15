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FOTO, VIDEO / Scena kao iz filma: Vozači preplavili benzinske postaje, čekaju na gorivo satima
Problemi u distribuciji i nagli porast potražnje izazvali su ozbiljnu nestašicu goriva diljem Balija. Stanovnici i turisti satima čekaju u redovima na benzinskim postajama, a nestašica je izazvala velike poremećaje u turističkom gospodarstvu ovog popularnog indonezijskog otoka.
Christine Nababan, stanovnica Sanura koja se bavi pripremom i dostavom hrane, provela je gotovo tri sata čekajući na benzinskoj postaji kako bi natočila gorivo u svoj motocikl. Zbog toga joj je bio otežan posao dostave hrane diljem otoka.
"Provela sam gotovo tri sata u redu samo da bih natočila gorivo. To je iscrpljujuće i frustrirajuće, osobito kada ovisite o motociklu kako biste mogli raditi", izjavila je za The Business Times.
Problemi s opskrbom počeli su u nedjelju, 11. listopada, a zabilježeni su u Denpasaru, Badungu i na benzinskim postajama u blizini međunarodne zračne luke I Gusti Ngurah Rai. Lokalni mediji izvijestili su i o prometnim gužvama na cesti Tuban, koja vodi prema zračnoj luci.
Kolone motocikala i automobila protezale su se na javne prometnice, ometajući promet, dok su neki vozači, nakon što su ostali bez goriva, bili prisiljeni gurati svoja vozila.
Komang Agus, koji organizira ronilačke izlete, u utorak je sa svojim gostom iz inozemstva gotovo dva sata čekao na benzinskoj postaji nakon što ga je preuzeo u zračnoj luci. Zbog čekanja su riskirali propuštanje brodske veze za otok Nusa Penidu.
"Žao mi je što je moj gost morao čekati gotovo dva sata i pritom riskirati da propusti brod", rekao je.
Nestašica je dovela i do rasta cijena goriva kod neformalnih prodavača uz ceste, što dodatno povećava troškove stanovnicima i poduzetnicima.
Nagli porast potražnje
Prema izvješćima lokalnih medija, poremećaji u distribuciji goriva na Baliju uzrokovani su kašnjenjem dolaska tankera državne naftne kompanije Pertamina.
Dnevni list Tribun Bali izvijestio je da je Pertamina Patra Niaga, distribucijska podružnica državne kompanije, prilagodila raspored isporuka, dok su kašnjenja tankera na terminalima Sanggaran i Manggis poremetila opskrbu benzinskih postaja u razdoblju velike potražnje.
Istodobno, Pertamina Patra Niaga nestašicu pripisuje povećanoj potrošnji goriva na Baliju, koja u prosjeku iznosi oko 2200 kilolitara dnevno.
Kompanija je u priopćenju navela da prati zalihe i potrošnju goriva diljem otoka te pojačava distribuciju nakon dolaska tankera.
"Nastavljamo optimizirati isporuke benzinskim postajama, uzimajući u obzir razine zaliha i potrošnju na svakom području", poručili su.
Problemi s opskrbom nastavili su se i u utorak, unatoč uvjeravanjima guvernera Balija Wayana Kostera, koji je dan ranije izjavio da je nestašica stavljena pod kontrolu, izvijestila je državna novinska agencija Antara.
Nestašica prijeti ozbiljnim poremećajima u putovanjima turista, ali i poslovanju vozača, turističkih vodiča i malih poduzetnika koji ovise o prijevozu posjetitelja diljem otoka.
Bali je u prvoj polovici ove godine posjetilo oko pet milijuna stranih turista, što pokazuje koliko otočni turizam ovisi o stabilnoj opskrbi gorivom.
Prema podacima indonezijskog državnog statističkog zavoda, pokrajina je 2025. godine ostvarila oko 10,7 milijardi američkih dolara deviznih prihoda povezanih s turizmom, što čini približno 55 posto ukupnih deviznih prihoda Indonezije od turizma.
Motocikli, automobili i privatni vozači ključan su dio turističkog gospodarstva Balija jer omogućuju posjetiteljima dolazak do odredišta izvan glavnih turističkih područja.
Turisti sve više traže električne motocikle
Nestašica goriva izazvala je i nagli porast potražnje za najmom električnih motocikala, koji su nekim turistima postali alternativa u situaciji kada na benzinskim postajama ponestaje goriva.
Cyntia Jasmine, koja se bavi iznajmljivanjem električnih motocikala, izjavila je da je broj dnevnih upita porastao na više od desetak, dok je ranije primala tek jedan ili dva upita tjedno. Interes dolazi iz različitih dijelova otoka, uključujući Tabanan, Kutu i Ubud.
Povećana potražnja počela je u ponedjeljak, zbog čega je podignula dnevnu cijenu najma sa 150.000 na 195.000 indonezijskih rupija (oko 10,90 američkih dolara). Uvela je i obvezni minimalni najam od tri dana jer je potražnja znatno premašila uobičajenu razinu.
Energetska sigurnost na kušnji
Najnoviji poremećaji događaju se u trenutku kada Indonezija, koja uvozi više nafte nego što izvozi, nastoji očuvati energetsku sigurnost u uvjetima nestabilnosti na međunarodnim tržištima.
Lokalni mediji izvijestili su i o nestašicama goriva u Makassaru, na jugu otoka Sulawesija, gdje su se također stvarale duge kolone vozila ispred benzinskih postaja.
Fabby Tumiwa, izvršni direktor Instituta za reformu osnovnih usluga (Institute for Essential Services Reform), organizacije koja se bavi analizom energetskih politika, izjavio je da je rast cijena nafte zbog sukoba na Bliskom istoku povećao troškove nabave i distribucije goriva, stvarajući dodatni pritisak na novčani tok Pertamine.
"Učestale nestašice goriva nisu samo problem distribucije", upozorio je Tumiwa, dodavši da to pitanje zahtijeva "hitnu pozornost".
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