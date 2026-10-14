Od početka iduće godine
Novo poskupljenje za Zadrane: Negdje cijene rastu i do 210 posto
U moru poskupljenja Zadrane očekuje još jedno. Od početka iduće godine najavljen je rast komunalne naknade vlasnicima stanova, kuća i poslovnih prostora.
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Kada iza Nove godine Zadranima stignu uplatnice za komunalnu naknadu, stanove i kuće u gradskim kvartovima cijene bi u prosjeku mogle biti više za 50 posto, na otocima koji administrativno pripadaju Zadru 55, a u Gospodarskoj zoni Crno za čak 210 posto, piše novinarka portala Net.hr Nikolina Radić.
"Odjednom, barem da su pomalo. Puno je i mnogima će to biti veliki problem. Ja znam dosta ljudi koji oskudijevaju. Još je Zadar i dobar s obzirom na turizam ", smatra Zadranka Vesna Mijatović, a njezina sugrađanka Biserka Ivanović Šarkanović se nada da je razlog dobro promišljen i odvagan: " Mogli su recimo gradski oci odlučit u prvu ruku 10 posto, pa možda 20 posto, pa još 10, pa onda 5, nebitno. Ovako kad je odjedanput taj skok cijene, naravno da će svi to osjetit na svom džepu. Vjerujem da dobro znaju što rade".
Poskupljenje ovisno o zonama
Cijene, ovisno o zoni grada, rastu od 41 do 210 posto, gradske četvrti podijeljene su u šest zona. U prvoj zoni, u kojoj je Poluotok, komunalna naknada je sada najviša, pa bi rasla za najmanjih 41 posto. Za jednako velik stan povećanje bi bilo najveće u drugoj gradskoj zoni, odnosno dijelu grada preko puta stare gradske jezgre.
Za stan od 80 kvadrata u središnjim gradskim kvartovima poput Voštarnice komunalna naknada raste za 36 eura i od sada bi se plaćala 110 eura godišnje.
Prošle je godine u većini hrvatskih gradova rasla cijena komunalne naknade, poručuju iz Grada Zadra i pojašnjavaju zašto je potez bio nužan i u Zadru.
"Moramo svi biti upoznati da se vrijednost komunalnog boda nije mijenjala od 2001. godine, a svjesni smo isto tako da su cijene radova održavanja komunalne infrastrukture, također i materijala i energenata povećavali", kaže pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra Hrvoje Marić i dodaje kako bi poskupljenje u gradsku blagajnu, uz postojećih devet milijuna, donijelo dodatnih četiri i pol milijuna eura namijenjenih različitim vrstama održavanja: "Tu su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje sustava javne rasvjete, također izgradnje novih dječjih igrališta, sanacija kolnika, nogostupa".
Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi je na savjetovanju do 6. studenog. U tom periodu građani mogu gradskim vlastima iznijeti svoje prijedloge.
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