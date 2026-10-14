Novo poskupljenje za Zadrane: Negdje cijene rastu i do 210 posto

"Odjednom, barem da su pomalo. Puno je i mnogima će to biti veliki problem. Ja znam dosta ljudi koji oskudijevaju. Još je Zadar i dobar s obzirom na turizam ", smatra Zadranka Vesna Mijatović, a njezina sugrađanka Biserka Ivanović Šarkanović se nada da je razlog dobro promišljen i odvagan: " Mogli su recimo gradski oci odlučit u prvu ruku 10 posto, pa možda 20 posto, pa još 10, pa onda 5, nebitno. Ovako kad je odjedanput taj skok cijene, naravno da će svi to osjetit na svom džepu. Vjerujem da dobro znaju što rade".