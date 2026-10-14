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novi dan

Puhovski: Plenkovićev nastup bio je toksičan i skandalozan. Za Liku je odgovoran onaj tko ima moć, a to je on

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14. lis. 2026. 11:43
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Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je, kod naše Nine Kljenak u Novome danu, jučerašnju raspravu o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića i njegovom izvještaju o stanju nacije.

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Teme
nina kljenak novi dan žarko puhovski

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