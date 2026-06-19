Pogledajte u kojim je njemačkim gradovima odvoz smeća najjeftiniji, a gdje košta pravo bogatstvo

Kako bi se osigurala maksimalna točnost i usporedivost, stručnjaci iz IW-a (koji su slične analize radili 2016., 2019. i 2022. godine) u obzir su uzeli fiktivno četveročlano kućanstvo koje čine dvoje odraslih i dvoje djece u 100 najvećih njemačkih gradova. Izračun se temeljio na strogo određenim količinama: 60 litara miješanog otpada mjesečno, 20 litara biootpada mjesečno, najmanje dva kubična metra glomaznog otpada godišnje te stari papir. Budući da gradovi imaju različite ritmove odvoza i razine usluge, institut je kreirao poseban indeks naknada za otpad kako bi dobio poštenu i realnu usporedbu na terenu, prenosi Fenix Magazin.