Od 162 do 535 eura
Pogledajte u kojim je njemačkim gradovima odvoz smeća najjeftiniji, a gdje košta pravo bogatstvo
Godišnji računi za komunalne usluge često su izvor frustracija za mnoge građane, no najnovija velika studija pokazuje da visina tog troška u Njemačkoj primarno ovisi o tome u kojem gradu živite. Razlike u cijenama zbrinjavanja otpada između pojedinih njemačkih gradova dosežu nevjerojatne iznose od nekoliko stotina eura za potpuno identičnu količinu smeća. Tradicionalno opsežno istraživanje proveo je Institut za njemačko gospodarstvo (IW) na zahtjev udruge vlasnika nekretnina Haus & Grund Deutschland.
Kako bi se osigurala maksimalna točnost i usporedivost, stručnjaci iz IW-a (koji su slične analize radili 2016., 2019. i 2022. godine) u obzir su uzeli fiktivno četveročlano kućanstvo koje čine dvoje odraslih i dvoje djece u 100 najvećih njemačkih gradova. Izračun se temeljio na strogo određenim količinama: 60 litara miješanog otpada mjesečno, 20 litara biootpada mjesečno, najmanje dva kubična metra glomaznog otpada godišnje te stari papir. Budući da gradovi imaju različite ritmove odvoza i razine usluge, institut je kreirao poseban indeks naknada za otpad kako bi dobio poštenu i realnu usporedbu na terenu, prenosi Fenix Magazin.
3 KLJUČNE ČINJENICE O CIJENAMA ODVOZA SMEĆA:
- Flensburg je apsolutni šampion: Kao i 2019. godine, Flensburg je proglašen najjeftinijim gradom u Njemačkoj, gdje četveročlana obitelj za punu uslugu odvoza svaka dva tjedna plaća svega 162,90 eura godišnje.
- Dortmund drži neslavni rekord: Za potpuno istu količinu otpada i identičnu razinu usluge kao u Flensburgu, stanovnici Dortmunda godišnje moraju izdvojiti čak 535,80 eura, što je više nego trostruko skuplje.
- Opći rast cijena u cijeloj zemlji: U posljednje četiri godine naknade za odvoz smeća u prosjeku su skočile za oko 13 posto, pa prosječni godišnji trošak za analizirano kućanstvo sada iznosi 351 euro.
Razlika između “pune” i “djelomične” usluge na računu
Pri analizi cijena iznimno je važan faktor takozvani stupanj usluge koji komunalna poduzeća nude građanima. Pojam puna usluga (Vollservice) označava sustav u kojem radnici komunalnog poduzeća sami uzimaju kante iz dvorišta ili spremišta objekta, prazne ih u kamion i vraćaju na mjesto, bez ikakve potrebe da stanari sudjeluju u tom procesu. S druge strane, djelomična usluga (Teilservice) podrazumijeva da građani moraju sami izvući svoje kante na pločnik ispred kuće na dan odvoza, a nakon pražnjenja ih vratiti natrag.
Nakon vodećeg Flensburga, na vrhu ljestvice najpovoljnijih gradova nalaze se Nürnberg, gdje se za sedmodnevnu djelomičnu uslugu plaća 172,50 eura, te Frankfurt na Majni s cijenom od 223,30 eura za sedmodnevnu punu uslugu.
Najgori gradovi na listi: Gdje se plaća najviše za najgoru uslugu?
Kada se u obzir uzme omjer uplaćenog novca i dobivene protuvrijednosti, grad Bergisch Gladbach proglašen je službenim i najgorim završetkom ovog rankinga. U tom gradu kućanstva za dvotjedni odvoz smeća moraju platiti čak 477,84 eura godišnje, i to za običnu djelomičnu uslugu. To znači da građani tamo plaćaju ogroman iznos, a kante i dalje moraju sami tegliti na cestu.
Na samom dnu ljestvice društvo mu prave gradovi Lünen (456,90 eura za dvotjednu djelomičnu uslugu) i Leverkusen (443,90 eura za identičnu razinu i ritam odvoza), koji drže predzadnja mjesta u poretku. Trend poskupljenja je neumoljiv: od 100 analiziranih gradova u Njemačkoj, tek je u njih 11 zabilježen blagi pad komunalnih računa u odnosu na prethodne godine, dok su u preostalih 89 gradova cijene odvoza smeća drastično skočile ili u najboljem slučaju ostale na istoj, već ionako visokoj razini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare