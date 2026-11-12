Obitelj Kristiana Josipa Periša najavila okupljanje: Od njega ćemo se oprostiti na Trgu bana Jelačića

Obitelj je odmah nakon tragedije posumnjala u službenu verziju bolnice, prema kojoj je Periš preminuo od zatajenja srca, jer ih o njegovoj smrti nisu obavijestili gotovo sat vremena, a kada su naposljetku vidjeli tijelo, uočili su podljeve i ozljede na glavi i vratu. Preliminarni obdukcijski nalaz potvrdio je teške ozljede, uključujući prijelome više rebara s obje strane, prijelom prsne kosti, brojne krvne podljeve, oguljotine te edem pluća i mozga. Uz to, nalaz je pokazao da Periš nije bio na odjelu za liječenje ovisnosti niti je u tijelu imao tragove narkotika.