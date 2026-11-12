KOMEMORATIVNE NARAVI
Obitelj Kristiana Josipa Periša najavila okupljanje: Od njega ćemo se oprostiti na Trgu bana Jelačića
Obitelj Kristiana Josipa Periša (32), koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan tijekom intervencije medicinskih tehničara, najavila je da će prijaviti mirno okupljanje na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.
"Obitelj će kao organizator prijaviti nadležnim tijelima mirno okupljanje komemorativne naravi radi oproštaja od pokojnog Kristiana Josipa Periša, i to na Trgu bana Jelačića, u blizini fontane Manduševac, 21. studenoga 2026. u 18:30 sati. Bit će osigurani redari i sve što je nužno za mirno okupljanje", stoji u poruci Periševe obitelji.
Kristian Josip Periš (32), diplomirani kineziolog, bivši atletičar i trener u paraobaranju ruke, preminuo je 21. listopada 2026. u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru, a zbog sumnje na teško ubojstvo u istražnom su zatvoru završila četvorica medicinskih tehničara.
Točan uzrok njegove smrti još se službeno utvrđuje sudskomedicinskim vještačenjem, no istražitelji sumnjaju da je preminuo uslijed gušenja jastukom i primjene prekomjerne sile tijekom fizičkog sputavanja.
Smrt u bolnici
Prema dosad poznatoj rekonstrukciji događaja, Periš se 21. listopada osjećao psihički rastrojeno i imao je paranoidne misli, zbog čega je obitelj pozvala hitnu pomoć, a na obiteljskoj je adresi intervenirala i policija. Nakon dolaska u bolnicu u Jankomiru oko 14:30 sati, Periš je isprva odbijao ući, navodeći loše prijašnje iskustvo, no nakon razgovora s policijom i liječnicom pristao je na pregled te primio terapiju.
Tijekom poslijepodneva policija je još dvaput dolazila u bolnicu na poziv osoblja, ali policijski službenici nisu postupali jer pacijent, prema njihovim bilješkama, nije bio agresivan. Pri drugom dolasku, oko 17 sati, zatekli su ga već vezanog za krevet.
Ključni događaji koji su prethodili smrti odvili su se navečer, između 20:02 i 20:12 sati, u sobi muškog Odjela integrativne psihijatrije, što je zabilježila bolnička nadzorna kamera. Prema opisima snimke koja je izuzeta tijekom istrage, a kasnije je procurila i na društvene mreže, Periš je bio vezan remenjem za krevet na više mjesta, dok ga je nekoliko djelatnika fizički sputavalo.
Istražitelji terete četvoricu tehničara, u dobi od 22, 28, 32 i 52 godine, da su mu pritom rukama i tijelima pritiskali tijelo i vrat, udarali ga te mu jastukom pritisnuli lice i glavu, pri čemu primjena sile nije prestala ni kada se pacijent prestao opirati. Nakon što su uklonili jastuk i shvatili da je bez svijesti, započeli su reanimaciju, koja nije uspjela.
Preliminarni nalaz potvrdio brojne ozljede
Obitelj je odmah nakon tragedije posumnjala u službenu verziju bolnice, prema kojoj je Periš preminuo od zatajenja srca, jer ih o njegovoj smrti nisu obavijestili gotovo sat vremena, a kada su naposljetku vidjeli tijelo, uočili su podljeve i ozljede na glavi i vratu. Preliminarni obdukcijski nalaz potvrdio je teške ozljede, uključujući prijelome više rebara s obje strane, prijelom prsne kosti, brojne krvne podljeve, oguljotine te edem pluća i mozga. Uz to, nalaz je pokazao da Periš nije bio na odjelu za liječenje ovisnosti niti je u tijelu imao tragove narkotika.
Zbog sumnje na zataškavanje, odvjetnik obitelji podnio je kaznenu prijavu već 23. listopada i zatražio izuzimanje snimki, no ravnateljica Klinike snimku je pregledala tek 4. studenoga, nakon čega je pokrenula postupak izvanrednih otkaza i slučaj prijavila policiji. Četvorica tehničara uhićena su 7. studenoga, a sudac istrage odredio im je jednomjesečni istražni zatvor.
Usporedno s istragom smrti pacijenta i mogućom odgovornošću ostalog osoblja i uprave bolnice, Ministarstvo zdravstva objavilo je nalaz inspekcijskog nadzora, dok DORH istražuje tko je snimku nadzorne kamere pustio u javnost.
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