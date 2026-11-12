Marković o smrti pacijenta: Da sam na mjestu gradonačelnika Tomaševića, postupila bih puno ranije

"Kad govorimo o ovom slučaju kojem trenutno svjedočimo, kao i ovim spomenutima, mislim da više nitko od nas nema pravo kazati da nema dovoljno medicinskog i liječničkog kadra, da sustav nema dobre uvjete rada, da je zapušten... jer je to tako. Ono što ne smijemo jest krenuti dalje i zaboraviti kao da se ništa nije dogodilo. Vrijeme je da se pozovemo na članak 59. Ustava, gdje piše da svaki građanin ima pravo na zdravstvenu skrb. Očito je da ono što piše u Ustavu i ono što mi kao građani dobivamo, postoji veliki raskorak. Zdravstvena skrb nije pravovremena, dostupna i dovoljna. Sustav je zakazao u ovom i prethodnim slučajevima."