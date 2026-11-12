TRAGEDIJA U JANKOMIRU
Marković o smrti pacijenta: Da sam na mjestu gradonačelnika Tomaševića, postupila bih puno ranije
Gradonačelnica Supetra Ivana Marković u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je smrt Kristiana Josipa Periša (32) u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan kroz prizmu nefunkcioniranja sustava, za što postoji još tragičnih primjera u raznim sektorima.
"Drniš, Gospić, Lastovo, Brač... Jadrolinija je isto sustav", kazala je Marković pa nastavila:
"Kad govorimo o ovom slučaju kojem trenutno svjedočimo, kao i ovim spomenutima, mislim da više nitko od nas nema pravo kazati da nema dovoljno medicinskog i liječničkog kadra, da sustav nema dobre uvjete rada, da je zapušten... jer je to tako. Ono što ne smijemo jest krenuti dalje i zaboraviti kao da se ništa nije dogodilo. Vrijeme je da se pozovemo na članak 59. Ustava, gdje piše da svaki građanin ima pravo na zdravstvenu skrb. Očito je da ono što piše u Ustavu i ono što mi kao građani dobivamo, postoji veliki raskorak. Zdravstvena skrb nije pravovremena, dostupna i dovoljna. Sustav je zakazao u ovom i prethodnim slučajevima."
Očekuje i smatra da se sve razriješi do najmanjeg detalja.
"Treba utvrditi kaznenu odgovornost svih koji su postupili suprotno zakonu. Ne mogu shvatiti da je u toj prostoriji u jednom trenutku bilo do 11 i nitko nije ukazao potrebu reći da to što se radi nije normalno. Imamo osobu koja dolazi potražiti pomoć, a dogodi se što se dogodi. Kaznena odgovornost, odgovornost sustava... sve treba ispitati. Nakon toga treba govoriti o političkoj odgovornosti. Kao alternativa ovakvom HDZ-u moramo poslati odgovornu poruku građanima."
"Sporno mi je da se nije reagiralo ranije"
Naglašava da osjeća poriv pomoći ljudima i da joj ovo u Jankomiru nije normalno, bez obzira što nije pogledala snimku.
"Vidjela sam fotografiju i zatvorena šaka mi je bila dovoljna."
Možemo i SDP žele smijeniti HDZ na izborima, no ovaj primjer sugerira da se zakasnilo s reakcijom, što se koristi kao politički argument njihovih oponenata.
"Nema dovoljno informacija, a osobno nisam ni dovoljno stručna. Odmah sam rekla da treba razdvojiti kaznenu odgovornost onih koji su postupili suprotno zakonu i struke od političke. Ono što je meni sporno jest da iz bolnice nisu odmah upozorili one koji su nad njima. Da sam na mjestu gradonačelnika, tražila bih odgovore u tom smjeru."
Osvrnula se na dojam o prebacivanju odgovornosti kad se dogodi neka tragedija.
"Da, zato mi je tako licemjerna konferencija HDZ-a. Apsolutno smatram da treba preuzeti odgovornost. Zato smatram da gradonačelnik Zagreba treba tražiti sva izvješća, utvrditi odgovornost i obavijestiti javnost. Da sam na njegovom mjestu, to se ne bojim kazati, mislim da bih postupila puno ranije, odmah po dobivanju svih informacija. No, mislim da je stvar puno dublja od onoga o čemu pričamo jer vidimo da je i ministrica dobila cijelu prijavu pa je pitanje kako nam funkcioniraju istražna tijela unutar Ministarstva po dobivanju prijava. Zato treba sve utvrditi, na svim razinama, od bolnice, Uprave, Grada pa do nadležnog ministarstva."
Na kraju se požalila zbog situacije na otocima, gdje se kapaciteti Hitne medicinske skrbi smanjuju po završetku turističke sezone, što smatra povredom Ustava "jer se građanima ne omogućava adekvatna zdravstvena skrb".
"Nama ona treba cijele godine. Ne bih voljela da ponovno pričamo o nekom tragičnom događaju. Na otoku postoji jedan tim ili dvije osobe koje rade po smjenama. Očekujem konkretne pomake. Ako postoji novac za ideološka prepucavanja Domovinskog pokreta, onda postoji i za sigurnost svih nas", zaključila je Ivana Marković.
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