"U Hrvatskoj imamo oko 110 tisuća obitelji koje iznajmljuju kuće i apartmane, godinama u njih ulažu i plaćaju obveze. Država im je dala 'riječ' izdavajući rješenje, ali sada im poručuje da će za pet ili deset godina morati ponovno tražiti to isto rješenje, ali se još ne zna pod kojim uvjetima. Ako ih ne ispune, mogu ostati bez kategorizacije i bez rješenja”, upozorio je saborski zastupnik Centra Damir Barbir, uoči okruglog stola "Igre i igrice oko hrvatskog turizma: Kako (is)pravno zaštititi budućnost i pravnu sigurnost malih iznajmljivača".