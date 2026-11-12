"igre i igrice"
Okrugli stol: "Država ne može tražiti da se poštuju pravila koja još nisu definirana"
Saborski zastupnik Centra Damir Barbir organizirao je u četvrtak u Hrvatskom saboru okrugli stol o zaštiti budućnosti malih iznajmljivača, a uoči skupa upozorio je na njihovu pravnu nesigurnost kazavši kako država stalno mijenja pravila u njihovoj djelatnosti zbog čega iznajmljivači imaju problem u planiranju investicija.
Barbir je istaknuo kako država dovodi u pitanje već izdana rješenja o odobrenju za iznajmljivanje jer će iznajmljivači za pet ili deset godina ponovno morati tražiti ista odobrenja, pod još nepoznatim uvjetima.
"U Hrvatskoj imamo oko 110 tisuća obitelji koje iznajmljuju kuće i apartmane, godinama u njih ulažu i plaćaju obveze. Država im je dala 'riječ' izdavajući rješenje, ali sada im poručuje da će za pet ili deset godina morati ponovno tražiti to isto rješenje, ali se još ne zna pod kojim uvjetima. Ako ih ne ispune, mogu ostati bez kategorizacije i bez rješenja”, upozorio je saborski zastupnik Centra Damir Barbir, uoči okruglog stola "Igre i igrice oko hrvatskog turizma: Kako (is)pravno zaštititi budućnost i pravnu sigurnost malih iznajmljivača".
Zapitao je kako da bilo tko uloži novac ili podigne kredit, ako ne zna hoće li za pet godina uopće moći iznajmljivati. Država mijenja pravila, no građaninu kredit ostaje i to jednostavno nije pošteno, istaknuo je.
Sudionica okruglog stola, potpredsjednica Udruge Spasimo male iznajmljivače Hana Matić istaknula je kako Ministarstvo turizma mora biti ministarstvo svih dionika turizma, a ne samo velikih investitora. „Želimo li hrvatski turizam u kojem će priliku imati samo oni koji raspolažu velikim kapitalom ili želimo turizam u kojem će svoje mjesto imati i hrvatske obitelji, mali poduzetnici i lokalne zajednice? Mi vjerujemo u ovaj drugi model”, kazala je.
Odvjetnik Toni Vukičević poručio je da se, ako se utvrdi da ovaj prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti krši pravo Europske unije, država može izložiti sporovima i obvezi naknade štete. Predmet Statileo protiv Hrvatske pokazao je koliko državu košta kada nerazmjeran teret svojih politika prebaci na građane. Sporne odredbe zato treba ispraviti sada, a ne čekati presude koje će ponovno plaćati porezni obveznici, naglasio je.
Konzultantica u marketingu u turizmu i članica izvršnog odbora SMOi-ja Marina Đukanović upozorila je da za privatni smještaj nigdje u EU ne postoji obvezna kategorizacija u smislu očevida prije izdavanja rješenja o odobrenju iznajmljivanja niti je igdje obvezna kategorizacija po sustavu zvjezdica.
„Suvremeni gost ne razumije naš sustav kategorizacije niti su mu bitne naše zvjezdice, a proklamirani cilj rekategorizacije sa svrhom podizanja kvalitete s 3 na 4 zvjezdice nije moguće postići sve dok je prvi kriterij za kategorizaciju – kvadratura”, upozorila je.
Predsjednik SMOi-ja Vedran Tomić oštro je osudio predloženo ukidanje rješenja zbog neplaćanja turističke pristojbe, ističući da takva mjera ne pogađa samo trenutačno poslovanje nego i postojeće rezervacije, obiteljska ulaganja i samu mogućnost podmirenja duga.
„Ujedno je to jedini parafiskalni namet i iznajmljivači su jedini subjekt koji zbog tog duga može ostati bez rješenja o radu. Takva vrsta rigorozne kazne nije predviđena za nijednu drugu djelatnost. Danas turistička pristojba, sutra kategorizacija, a svaki put iznad glave visi ista prijetnja - gubitak dozvole za rad”, kazao je Tomić.
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