Iznajmljivači traže odgodu: Neprovediv zakon bez analize ugrožava 110.000 obitelji

"Pritom ista obveza ne postoji ni za jednu drugu djelatnost u stambenoj zgradi. SMOi upozorava da je to izravna diskriminacija i povreda Ustava. Zakon predviđa retroaktivno ukidanje već izdanih, pravomoćnih rješenja — dozvola koje su iznajmljivači dobili od države i na temelju kojih su godinama uredno poslovali. Ako iznajmljivač ne pribavi suglasnost susjeda, dozvola prestaje važiti po sili zakona — čak i za one koji su već godinama registrirani. SMOi tvrdi da je to povreda Ustava koji zabranjuje ukidanje stečenih prava bez naknade, ali i Europske konvencije o ljudskim pravima, što bi Republiku Hrvatsku moglo izložiti tužbama pred Europskim sudom za ljudska prava", istaknuli su.