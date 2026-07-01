udruga SMOi
Iznajmljivači traže odgodu: Neprovediv zakon bez analize ugrožava 110.000 obitelji
Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi) priopćila je da je jučer uputila hitne dopise Hrvatskom saboru, svim saborskim klubovima te odborima za Ustav, zakonodavstvo i europske poslove, zahtijevajući odgodu glasanja o novom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i brisanje odredbi koje smatraju neustavnima i štetnim za više od 110.000 registriranih iznajmljivačkih obitelji u Hrvatskoj.
"Zakon uvodi obvezu ponovne kategorizacije svih iznajmljivačkih objekata svakih deset godina — uvjeti će biti propisani naknadno donesenim Pravilnikom i u slučaju neispunjavanja novih uvjeta svako postojeće rješenje će moći biti ukinuto. Ovakve odredbe, nakon ukidanja većine iznajmljivača u stambenim zgradama, ugrožavaju i sve druge nositelje kategorizacija čija rješenja, po prvi puta od kad je hrvatskog turizma nisu trajne prirode. SMOi upozorava da je rekategorizacija desetaka tisuća aktivnih rješenja bez novih zaposlenika i bez proračunskih sredstava administrativno neprovediva te da će neminovno dovesti do arbitrarnog postupanja i nove pravne nesigurnosti", naglašavaju iz Udruge.
Dodaju da je jedan od ključnih problema novog zakona takozvani "veto susjeda", odnosno obveza da iznajmljivač od suvlasnika zgrade pribavi pisanu suglasnost kao uvjet za dobivanje dozvole za rad, bez mogućnosti žalbe i bez obveze obrazloženja uskrate.
"Pritom ista obveza ne postoji ni za jednu drugu djelatnost u stambenoj zgradi. SMOi upozorava da je to izravna diskriminacija i povreda Ustava. Zakon predviđa retroaktivno ukidanje već izdanih, pravomoćnih rješenja — dozvola koje su iznajmljivači dobili od države i na temelju kojih su godinama uredno poslovali. Ako iznajmljivač ne pribavi suglasnost susjeda, dozvola prestaje važiti po sili zakona — čak i za one koji su već godinama registrirani. SMOi tvrdi da je to povreda Ustava koji zabranjuje ukidanje stečenih prava bez naknade, ali i Europske konvencije o ljudskim pravima, što bi Republiku Hrvatsku moglo izložiti tužbama pred Europskim sudom za ljudska prava", istaknuli su.
Naglašavaju da Zakon istovremeno zabranjuje obrtima i pravnim osobama kategorizaciju soba i apartmana u stambenim objektima. "Na prvu možda zvuči razumno ali to može biti još jedan alat eliminacije malih iznajmljivača. U strategiji razvoja održivog turizma do 2030., koja profesionalizaciju iznajmljivača navodi kao strateški cilj, odnosno u slučaju da neki oblik obrta bude nametnut malim iznajmljivačima od strane države kao uvjet poslovanja oni više neće moći kategorizirati svoje objekte, koji su svi stambeni. Dakle, ne samo postojeće pravne osobe, već i iznajmljivač koji želi ili mora profesionalizirati poslovanje i registrirati obrt gubi pravo na legalno iznajmljivanje", dodaju.
Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače poručuje da Zakon uvodi i teritorijalnu diskriminaciju. "Iznajmljivači koji nemaju prijavljeno prebivalište u istoj županiji gdje se nalazi njihov objekt, kao i oni u stambenim zgradama, gube status "domaćina" i s tim povezana prava — bez obzira na kvalitetu usluge i zakonitost poslovanja. Dva iznajmljivača koji pružaju identičnu uslugu u istom gradu imaju različita prava isključivo zbog adrese stanovanja. SMOi ocjenjuje da je takvo razlikovanje suprotno Ustavu Republike Hrvatske", kažu.
SMOi posebno ističe da Vlada uz prijedlog nije priložila nikakav izračun ekonomskih, fiskalnih ni socijalnih posljedica — za zakon koji zahvaća egzistenciju više od 110.000 obitelji i godišnje prihode tisuća lokalnih i turističkih zajednica diljem obale i otoka, čime je prekršen Zakon o procjeni učinaka propisa. "Skoro svi od gotovo četiri stotine komentara i primjedbi zabrinutih građana i udruga su odbačeni i nisu gotovo nikako utjecali na sadržaj nacrta zakona", kažu.
SMOi na kraju poziva zastupnike da glasanjem ili podnošenjem amandmana spriječe donošenje zakona u sadašnjem obliku te zahtijeva od Vlade da ga vrati na doradu — uz transparentnu stručnu analizu, poštivanje ustavnih jamstava i usklađivanje s pravom Europske unije.
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