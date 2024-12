Stručnjak za sigurnost: Jedino tko ima šansu spriječiti nasilnika u školi je policajac ili zaštitar

Podijeli :

N1

Predsjednik HUP-Udruge zaštitarske djelatnosti i član uprave tvrtke Sokol Marić, Ante Perčin, bio je gost N1 Pregleda dana gdje je s našom Anom Raić govorio o sigurnosti u hrvatskim školama.

Perčin je rekao kako su zaštitarske usluge unutar škola sasvim uobičajen zaštitarski posao.

“To se radi već zadnjih 10, 15 godina. To nije nikakva novost. To je uobičajen zaštitarski posao”, rekao je Perčin, ali dodao da to nije ujednačena praksa.

Komunikacijski stručnjak o napadu u Prečkom: Kod obraćanja javnosti, treba pokazati emocije

“Mi uvijek mislimo da smo sigurna zemlja i da nam se neće ništa dogoditi. Nakon događaja u Beogradu se trebala izvući pouka. Ako ste gledali motiv tog počinitelja, koji je izjavio da želi da ga se pamti kao psihopata, ne znate koliko je takvih ljudi u Hrvatskoj među nama i takva situacija se jednostavno može dogoditi.

Bilo koji počinitelj koji će ući u školu s namjerom da napravi ovako neko djelo, sigurno ga neće neko tehničko osoblje škole spriječiti. Jedino tko ima šansu da ga spriječi je policajac i zaštitar. To su jedine dvije osobe koje su educirane i ovlaštene odbiti takav jedan napad”, kaže Perčin.

