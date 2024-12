Detaljna vremenska prognoza: Stižu obilne oborine, snijega će biti diljem zemlje

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Hladna fronta sjeverno od Alpa prodire nad sjeverni Jadran nad kojim se produbljuje ciklona koja se po osi Jadrana premješta prema jugoistoku. Na njezinoj prednjoj strani jako je južno strujanje i dotok toplog vlažnog zraka sa Sredozemlja, a na stražnjoj strani uz sjeverno strujanje prodire hladan vlažan zrak sjevernih širina i djelovat će na vrijeme u našim krajevima cijeli idući tjedan pa prognoziramo nestabilno vjetrovito, hladno vrijeme s povremenom oborinom…

Danas, posljednji dan kalendarske jeseni, vrijeme će biti vrlo promjenljivo. Bit će oblačno s oborinama, kišom, susnježicom i snijegom. Oborinski oblaci će se brzo premještati prema istoku tako da će krajem dana u zapadnim krajevima oborine prestati i doći će do djelomičnog kidanja naoblake.

U unutrašnjosti će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača osobito u Lici i Gorskom Kotaru gdje su mogući i veći zapusi snijega. Na Jadranu i uz Jadran grmljavinski pljuskovi uz veće količine oborine. Zapuhat će jak sjeveoistočnjak i sjeverac, a na Jadranu će olujno jugo okrenuti na olujnu mjestimice u podvelebitskom primorju i orkansku buru. Temperature zraka u padu tako da će jutarnje temperature zraka biti i najviše izmjerene danas. Poslijepodnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 0 do 3, na sjevernom Jadranu oko 7 a na otocima i jugu Dalmacije oko 12.

Sutra, prvi dan kalendarske zime, uz zubato sunce i jutarnje temperature od -4 do 0, dok će na Jadranu jaka bura pojačavati osjećaj hladnoće tako da će 3 do 6 stupnjeva u zavjetrini na buri izgledati kao 0C. Danju će prevladavati sunčano, a samo na jugu Dalmacije uz povećanu naoblaku i malu vjerojatnost za mjestimičnu kišu.

Na Jadranu jaka u podvelebitskom primorju i podno Biokova olujna bura s udarima vjetra od 110 do 130 km/h. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti od 2 do 7, na Jadranu od 9 do 12 °C.

Nedjelja će biti djelomice sunčana i prohladna, bura će oslabjeti, a navečer će na južnom Jadranu zapuhati slabo jugo i jugozapadnjak, kao najava nove promjene vremena koja će u ponedjeljak donijeti obilnu kišu na Jadranu, a u unutrašnjosti mjestimično snijeg.

U utorak, srijedu i četvrtak oblačno s povremenom oborinom, u unutrašnjosti susnježica i snijeg, a na Jadranu i uz Jadran škura bura uz koju pokoja pahulja snijega može zalepršati i uz morsku obalu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.