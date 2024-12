Komunikacijski stručnjak o napadu u Prečkom: Kod obraćanja javnosti, treba pokazati emocije

Podijeli :

Komunikacijski stručnjak Željko Riha u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je način na koji su najviši politički dužnosnici komunicirali s javnosti nakon napada u Prečkom.

“Čini mi se da javnost nije smirena nakon njihovih obraćanja jer to je događaj koji se teško može riješiti komunikacijom. Prije svega, potrebno je komunicirati ljudski, a vidjeli smo i nesmotrene izjave”, započeo je Riha pa nastavio:

“Prije svega, rekao bih da je predsjednik Zoran Milanović iskomunicirao predsjednički, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević bio je vidno potresen i dobro je to iskomunicirao. Ministri su govorili o sigurnim školama i to je nesmotreno. To pokazuje izostanak odgovornosti, a građani žele da netko preuzme odgovornost za ovu situaciju.”

Napravio je poveznicu s američkom politikom kako bi pokazao da emocije nisu teret u ovakvim situacijama.

“Predsjednik Barack Obama u javnosti je pustio suzu, pokazao je emocije. Svi smo mi ljudi, i mene je to potreslo. Kad gledamo općenito, ljudi moraju pokazati ljudsku stranu. Da sam ministar restora u kojem se to dogodilo, bio bih iznimno ljutit.”

Premijer Andrej Plenković bio je umjeren u izjavama.

“Rekao bih da je bio distanciran”, komentirao je Riha i dodao:

“Ovako nešto postaje i politički predmet. Imamo krizu Ministarstva zdravstva, prvo zbog Vilija Beroša, a onda imamo i propust u ministarstvu zdravstva. Policija i Hitna su izvrsno odradili posao u svakom segmentu. Ljudi u resoru su fenomenalni.”

Na kraju je komentirao kako će sve ovo utjecati na političku kampanju.

“Predsjednik ne može osigurati škole, ali može umiriti javnost. Jer, u tom trenutku se ne zna radi li se o izoliranom slučaju, terorističkom napada ili tko zna čemu… Ljudi žele odgovore i ako ih ne dobiju, pojave se teorije zavjere. I kad je pao dron u Zagrebu, ništa nismo znali pa se pojavilo mnošto teorija. Vrh vlasti mora objasniti što se događa”, zaključio je Željko Riha.

