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Pošteni nalaznik

Policija traži vlasnika: Maloljetnik pronašao novac u Zagrebu

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N1 Info
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03. stu. 2026. 08:08
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PIXABAY
PIXABAY

U nedjelju 1. studenoga 2026. godine oko 15.55 sati, u Branimirovoj ulici, na ulici, maloljetnik je pronašao novac te ga osobno donio u policijsku postaju i predao policiji, izvijestili su.

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Informacije o pronađenom novcu vlasnik može dobiti u V. policijskoj postaji Zagreb, Ulica Antuna Bauera 1, Zagreb odnosno pozivom na brojeve telefona 01/4570-120 ili 01/4570-110.

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Teme
euro novac policija

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