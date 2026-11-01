bez rješenja u roku
Revizija otkrila propuste u vještačenjima: Najviše ih se odnosi na inkluzivni dodatak, invalidsku mirovinu...
Neispunjavanje rokova u vještačenjima zbog čega druga tijela nisu mogla korisnicima prava donijeti rješenja u roku, jedna je od zamjerki koju je u radu Zavoda za vještačenje za 2025. godinu našao Državni ured za reviziju.
Revizija je Zavodu dala uvjetna mišljenja i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja.
Najveći broj neriješenih zahtjeva za vještačenje u prvom stupnju odnosi se na pravo na inkluzivni dodatak i pravo na status roditelj njegovatelj ili njegovatelj te pravo na invalidsku mirovinu. Zahtjeve za njih Zavod je zaprimio od Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) te od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).
"S obzirom na to da su postupci vještačenja u prvom stupnju u većem broju slučajeva trajali dulje od rokova koji su zakonima propisani (…) nadležna tijela nisu korisnicima prava bila u mogućnosti donijeti rješenja u zakonima propisanim rokovima", ustvrdili su revizori, navodeći razloge koji su utjecali na izražavanje uvjetnog mišljenja.
Vanjski vještaci riješili 53, 7 posto zahtjeva
U prošloj godini Zavod je riješio 192.629 zahtjeva za vještačenje (u prvom i u drugom stupnju), od čega su njegovi zaposlenici riješili 89.167 ili 46,3 posto, a vanjski vještaci na temelju ugovora o djelu 103.462 ili 53,7 posto zahtjeva.
Na početku 2025. u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom bilo je 155, a na kraju 179 stručnjaka za vještačenje.
Vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe u svrhu ostvarivanja prava u socijalnoj skrbi, mirovinskom osiguranju te drugim područjima.
Nakon zaprimanja predmeta provodi se trijaža, koju provode vještaci i viši vještaci različitih struka, a koja obuhvaća kontrolu zahtjeva i priložene medicinske te ostale dokumentacije i traženje njezine dopune ako je nepotpuna.
Predmeti se u pravilu vještače prema datumu zaprimanja, no prioritet imaju osobe čije je zdravstveno stanje jako loše, što se najviše odnosi na onkološke bolesnike s iznimno teškim dijagnozama, koji su na kemoterapiji ili u terminalnoj fazi, a u obzir se uzima i životna dob.
U 2025. za vještačenje u prvom stupnju 340.473 zahtjeva
U odnosu na 2023. godinu broj zaprimljenih zahtjeva u prvom stupnju u 2024. se povećao za 61.670 ili 42,9 posto, najvećim dijelom zbog donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku koji je na snazi od 1. siječnja 2024.
Broj zahtjeva zaprimljenih u 2025. povećan je u odnosu na 2024. za 27.466 zahtjeva ili 13,4 posto.
Zavod je u 2025. imao 340.473 zahtjeva za vještačenje u prvom stupnju, od čega ih je 233.010 zaprimljeno u toj godini, a 107.463 preneseno iz prethodnih.
Do konca 2025. riješeno je 184.820 zahtjeva ili 54,3 posto, a na rješavanju su još 155.653 zahtjeva ili 45,7 posto od ukupno zaprimljenih zahtjeva za rješavanje u prvom stupnju.
Prema obrazloženju Zavoda, u vrijeme obavljanja revizije, u svibnju ove godine, provodi se postupak vještačenja i nakon smrti korisnika za sva prava za koja je traženo vještačenje. Do 27. travnja postupak vještačenja za inkluzivni dodatak obustavljao se nakon smrti korisnika.
Od ukupnog broja neriješenih zahtjeva za vještačenje u prvom stupnju koncem 2025., za većinu zahtjeva protekao je zakonima propisani rok za donošenje rješenja nadležnih tijela prema zahtjevima korisnika, utvrdili su revizori.
S obzirom na to da prvostupanjska vještačenja u većem broju slučajeva traju dulje od zakonskih rokova, uključujući rok od 30 dana u kojem HZSR mora donijeti rješenje kada provodi ispitni postupak, te da čekanje na nalaz i mišljenje odgađa donošenje rješenja i ostvarivanje prava, revizori Zavodu nalažu pravodobno provođenje vještačenja.
Kašnjenja zabilježena i u drugom stupnju vještačenja
Problemi su zabilježeni i u drugostupanjskom vještačenju koje se provodi nakon žalbe na rješenje nadležnog tijela.
Broj zaprimljenih zahtjeva za vještačenje u drugom stupnju u prošloj se godini u odnosu na 2024. povećao za 6002 ili 86,1 posto, također zbog inkluzivnog dodatka.
U drugom stupnju vještačenja u prošloj je godini zaprimljeno 12.972 zahtjeva, od čega od HZSR-a 7370 (56,8 posto), a od HZMO-a 4948 zahtjeva (38,1 posto).
Zavod je u 2025. imao za riješiti 14.528 zahtjeva za vještačenje u drugom stupnju. Do kraja godine riješio ih je 7809 ili 53,8 posto, a na rješavanju je 6719 zahtjeva (46,2 posto).
Revizori su utvrdili kako su nalazi i mišljenja u drugom stupnju vještačenja izrađeni u većem broju slučajeva u roku od 20 dana od dana primitka zahtjeva, što je više od propisanog roka od deset dana.
Zavod: Kontinuirano radimo na skraćenju trajanja postupka
U očitovanju revizorima, Zavod je naveo da kontinuirano radi na smanjenju trajanja postupka vještačenja te da je u 2025. bilo više riješenih od zaprimljenih zahtjeva.
Naveo je i da je u 2025. u odnosu na 2024. riješeno 20 posto više zahtjeva iz svih područja te 28 posto više zahtjeva iz područja socijalne skrbi, dok u odnosu na 2023. taj porast iznosi ukupno 56 posto iz svih područja te 114 posto više riješenih zahtjeva iz područja socijalne skrbi.
Nadalje, Zavod je naveo kako je pozitivan trend nastavljen i u ovoj godini te da, kako bi nastavio smanjenje trajanja postupka vještačenja, kontinuirano angažira stručnjake, među kojima su doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi.
Zavod je u studenom 2025. sklopio sporazum o suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) kako bi se ubrzavao proces vještačenja s obzirom na nedostatne kapacitete Zavoda.
Međutim, do provođenja revizije HZZO Zavodu nije dostavio sve potrebne podatke za realizaciju sporazuma niti je potpisao protokol o postupanju pa su revizori ukazali na važnost realizacije sporazuma.
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