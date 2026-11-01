Revizija otkrila propuste u vještačenjima: Najviše ih se odnosi na inkluzivni dodatak, invalidsku mirovinu...

Najveći broj neriješenih zahtjeva za vještačenje u prvom stupnju odnosi se na pravo na inkluzivni dodatak i pravo na status roditelj njegovatelj ili njegovatelj te pravo na invalidsku mirovinu. Zahtjeve za njih Zavod je zaprimio od Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) te od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).