najmlađi svjetski prvak
Koliko je Antonelli zaradio osvajanjem naslova u Formuli 1?
Mercedesov vozač osvojio je naslov na VN Meksika i tako postao najmlađi svjetski prvak u povijesti Formule 1.
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Osvajanje naslova svjetskog prvaka među vozačima automatski bi aktiviralo izdašne bonusne klauzule u ugovoru Kimija Antonellija s Mercedesom. Prema dostupnim informacijama, samo bi mu taj uspjeh povećao ukupnu sezonsku zaradu na nešto manje od 8,3 milijuna funti (10 milijuna eura), piše Mirror.
Nema dodatne novčane nagrade za naslov prvaka
Za razliku od drugih sportova, pobjednik Svjetskog prvenstva Formule 1 ne dobiva posebnu novčanu nagradu za osvajanje naslova. Umjesto toga, prvak može računati na isplatu ugovornih bonusa predviđenih za takav uspjeh.
Bonusi za rezultate uz osnovnu plaću
Procijenjena zarada u slučaju osvajanja naslova uvelike ovisi o bonusima vezanima uz ostvarene rezultate, a ne samo o zajamčenoj osnovnoj plaći. Prema podacima portala F1Salaries, Antonellijeva osnovna plaća za sezonu 2026. iznosi 2,5 milijuna funti (3,4 milijuna eura).
Dodatna zarada od pobjeda i osvojenih bodova
Osim jednokratnog bonusa za osvajanje prvenstva, pojedine procjene sugeriraju da bi Antonelli do kraja sezone mogao zaraditi čak 10 milijuna funti (12 milijuna eura) dodatnih bonusa za pobjede u utrkama i osvojene bodove, povrh osnovne plaće. Mercedes redovito ugovara nagrade za svaki osvojeni bod i pobjedu kako bi motivirao svoje vozače da ostvare što bolji rezultat u konstruktorskom prvenstvu.
Bonusne klauzule Tota Wolffa
Osvajanje naslova svjetskog prvaka u tako ranoj fazi karijere u Formuli 1 predstavljalo bi izniman, povijesni uspjeh koji opravdava tako izdašne financijske poticaje. Prema izvorima među kojima je i njemački Bild, Toto Wolff i vodstvo Mercedesa osmislili su takve ugovorne klauzule kako bi osigurali snažnu motivaciju vozača, a istodobno zadržali kontrolu nad fiksnim troškovima.
Povijesni uspjeh:
Antonelli je večeras, na Velikoj nagradi Mexico Cityja, postao najmlađi svjetski prvak u povijesti Formule 1, sa samo 20 godina. Tu titulu dosad je držao njemački vozač Sebastian Vettel, koji je 2010. u Red Bullu postao svjetski prvak s 23 godina. Talijan je osvojio svoj prvi naslov završivši treći u utrci. Max Verstappen je pobijedio, drugi je bio Lewis Hamilton, tako da je Antonelli na pobjedničkom postolju svoju titulu proslavio s dva višestruka svjetska prvaka.
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