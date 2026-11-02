Koliko je Antonelli zaradio osvajanjem naslova u Formuli 1?

Antonelli je večeras, na Velikoj nagradi Mexico Cityja, postao najmlađi svjetski prvak u povijesti Formule 1, sa samo 20 godina. Tu titulu dosad je držao njemački vozač Sebastian Vettel, koji je 2010. u Red Bullu postao svjetski prvak s 23 godina. Talijan je osvojio svoj prvi naslov završivši treći u utrci. Max Verstappen je pobijedio, drugi je bio Lewis Hamilton, tako da je Antonelli na pobjedničkom postolju svoju titulu proslavio s dva višestruka svjetska prvaka.