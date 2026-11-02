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Sjajna ili mat strana aluminijske folije? Testovi otkrili postoji li razlika

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N1 Info
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02. stu. 2026. 19:29
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Shiny and Matte Foil Kitchen Still Life
Open AI / ChatGPT

Treba li aluminijsku foliju okrenuti sjajnom ili mat stranom prema hrani? Iako mnogi vjeruju da sjajna strana bolje odbija toplinu, testovi američke kulinarske redakcije America's Test Kitchen pokazali su da u svakodnevnom kuhanju gotovo nema razlike.

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Različit izgled folije posljedica je proizvodnje. U završnoj fazi dva se sloja aluminija zajedno provlače kroz valjke. Strana koja dodiruje valjke postaje sjajna, dok druga ostaje mat.

U tri pokusa, provedena u pećnici zagrijanoj na približno 175 °C, ispitivano je zagrijavanje krumpira, vode i pirea. Krumpiri zamotani na različite načine postigli su jednaku unutarnju temperaturu, dok je kod vode i pirea zabilježena razlika od samo jednog stupnja.

Iznimka je aluminijska folija protiv lijepljenja, koja ima poseban premaz samo s jedne strane. Kod Reynoldsove folije to je mat strana, koju treba okrenuti prema hrani.

Shiny vs Matte Aluminum Foil in Kitchen
Open AI / ChatGPT

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