Od 1. siječnja
Rampe stižu na parkiralište najvećeg zagrebačkog šoping centra, evo što se sve mijenja
Parkiranje u zagrebačkom Arena Centru i susjednom Arena Parku uskoro više neće biti potpuno besplatno. Od 1. siječnja 2027. počinje naplata parkiranja na vanjskim parkiralištima i u garažama, a prve obavijesti o promjeni već su dobili zakupci poslovnih prostora.
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Prema informacijama iz obavijesti koja je upućena zakupcima, posjetitelji će prva dva sata i dalje moći parkirati besplatno. Nakon toga svaki započeti sat naplaćivat će se ovisno o vremenu korištenja parkirališta. Od 8 do 23 sata cijena će iznositi jedan euro po satu, dok će se u noćnom razdoblju, od 23 do 8 sati, naplaćivati 50 centi po započetom satu, piše Anton Tipura za Jutarnji list.
Na ulazima u parkirališta već su počele pripreme za uvođenje novog sustava. Prema informacijama čitatelja, postavljaju se rampe koje zasad još nisu u funkciji.
Kino donosi dodatna tri sata
Parkiranje će se moći platiti na deset naplatnih uređaja u Arena Centru te jednom u Arena Parku.
Za zaposlenike zakupaca predviđena je povlaštena mjesečna parkirna karta po cijeni od 50 eura. Posjetitelji kina moći će ostvariti tri sata besplatnog parkiranja, uz obveznu validaciju kino-ulaznice.
Dosad je Arena Centar raspolagao s približno 3000 besplatnih parkirnih mjesta, uključujući 150 mjesta za osobe s invaliditetom.
Vrijeme parkiranja dosad je bilo ograničeno na najviše 24 sata, no to pravilo nije spriječilo neke vozače da svoja vozila ostavljaju ondje znatno dulje.
Automobili mjesecima zauzimali mjesta posjetiteljima
Na problem dugotrajnog parkiranja u garaži Arena Centra upozoravalo se i ranije. Prošle godine pisalo se o automobilima koji su ondje ostavljeni mjesecima, a u pojedinim slučajevima i godinama.
Uprava centra tada je priznala da je riječ o problemu koji opterećuje raspoložive kapacitete.
Negodovanje, ali i razumijevanje građana
Dio posjetitelja nezadovoljan je ukidanjem dosadašnjeg besplatnog parkiranja, a neki strahuju da bi se zbog rampi na ulazima mogle stvarati velike gužve.
S druge strane, dio građana smatra da je uvođenje naplate bilo očekivano jer su mogućnost besplatnog parkiranja koristili i oni koji nisu dolazili u kupnju ili druge sadržaje centra.
Među njima su bili i stanovnici okolnih zagrebačkih naselja, gdje nedostatak parkirnih mjesta godinama predstavlja problem.
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