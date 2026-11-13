Prema informacijama iz obavijesti koja je upućena zakupcima, posjetitelji će prva dva sata i dalje moći parkirati besplatno. Nakon toga svaki započeti sat naplaćivat će se ovisno o vremenu korištenja parkirališta. Od 8 do 23 sata cijena će iznositi jedan euro po satu, dok će se u noćnom razdoblju, od 23 do 8 sati, naplaćivati 50 centi po započetom satu, piše Anton Tipura za Jutarnji list.