NEDOSTATAK PARKINGA
Zagrebački kvart ostao bez 17 parkirališnih mjesta, stanovnici nezadovoljni: "Problemi su sve veći"
U tijeku su radovi na uređenju Meštrovićevog trga u Zapruđu pa je, tako, gradilište zauzelo čak 17 parkirališna mjesta, požalio se jedan Zagrepčanin. U kvartovskoj grupi na društvenim mrežama koja okuplja stanovnike ovog novozagrebačkog parka izrazio je svoje nezadovoljstvo.
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"Problema s parkirališnim mjestima u Zapruđu vidim nema. Nitko se ne buni pa ću ja. Meni smeta. Izvođač radova uređenja parka si je lijepo zagradio osam mjesta sa zapadne strane, dva bočna mjesta za ulaz na gradilište i sedam mjesta s istočne strane. Ukupno 17 mjesta?!", napisao je u objavi. Poručio da ga sve više smeta problem parkiranja u kvartu, koji se, kako je naveo, ne rješava.
"Naplata ne bude stvorila parkirališna mjesta, ali će se sigurno maknuti auti koji stoje više godina na istom mjestu i svakako će se maknuti auti koji ne "pripadaju" u kvart. Problemi parkinga su sve veći, a netko očito isto ne želi riješiti", dodao je. Jedna od stanovnica složila se da problem s parkiranjem u Zapruđu nije novost. "U grupi sam postavila sam pitanje iz kojeg su se razloga ta parkirališna mjesta zagradila, pa sam dobila podrugljive odgovore i odgovor da se strpim jer je to samo dok traju radovi. A predviđeno trajanje radova je šest mjeseci. Parkinga nema niti kada nema radova", kazala je Zagrepčanka, prenosi novinarka Večernjeg lista Ana Vrbanek.
"Broj neregistriranih auta svako malo se povećava, pa komunalci stave obavijest, pa se maknu na kratko i dođe nova tura... I tako u krug. Naplata ne bi povećala broj mjesta, ali bi nas oslobodila od raznih kombija, rent-a-car vozila i brdo neregistriranih", dodala je. Neki su mišljenja da izvođač radova nije krivac za manjak parkirališnih mjesta.
"Čak ne bi rekao da je problem u izvođačima radova u kvartu nego što se nitko iz Mjesnog odbora nije pobrinuo da bude više parkirnih mjesta već, ne samo godina, nego eonima", istaknuo je stanovnik Zapruđa.
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