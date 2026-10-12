Zagrebački kvart ostao bez 17 parkirališnih mjesta, stanovnici nezadovoljni: "Problemi su sve veći"

"Naplata ne bude stvorila parkirališna mjesta, ali će se sigurno maknuti auti koji stoje više godina na istom mjestu i svakako će se maknuti auti koji ne "pripadaju" u kvart. Problemi parkinga su sve veći, a netko očito isto ne želi riješiti", dodao je. Jedna od stanovnica složila se da problem s parkiranjem u Zapruđu nije novost. "U grupi sam postavila sam pitanje iz kojeg su se razloga ta parkirališna mjesta zagradila, pa sam dobila podrugljive odgovore i odgovor da se strpim jer je to samo dok traju radovi. A predviđeno trajanje radova je šest mjeseci. Parkinga nema niti kada nema radova", kazala je Zagrepčanka, prenosi novinarka Večernjeg lista Ana Vrbanek.