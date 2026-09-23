700 potpisa protiv odluke
Pulska bolnica uvodi naplatu parkinga, ogorčeni zaposlenici pokrenuli peticiju: "Nije fer"
Parkiranje u krugu Opće bolnice Pula od 1. listopada više neće biti besplatno. Novi režim odnosi se na građane, ali i na zaposlenike bolnice, koji će za povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu morati izdvojiti 15 eura.
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Upravo je ta odluka izazvala nezadovoljstvo među djelatnicima. Oko 700 zaposlenika potpisalo je peticiju protiv naplate, uz poruku da nije pravedno da liječnici, medicinske sestre i ostali djelatnici plaćaju parking dok dolaze na posao.
"Ti se ljudi cijeli dan muče za nas i zašto bi još morali plaćati parking? Nije fer", rekla je jedna od građanki koje su podržale zaposlenike, piše Stefani Veljak za RTL Danas.
Zaposlenici: "Nemamo izbora"
Do sada se parkiranje u krugu bolnice nije naplaćivalo. Prema novim pravilima, zaposlenici će moći dobiti povlaštenu mjesečnu kartu, ali uz suglasnost kojom dopuštaju da im se 15 eura svakog mjeseca "skida" s plaće.
Sindikati smatraju da je riječ o dodatnom opterećenju za zaposlene.
"Da je 15 eura danas puno, jest, jer su troškovi života značajno porasli. Povećanje plaća ne prati stvarne troškove života, a sada se djelatnicima koji dolaze raditi naplaćuje i parking", rekla je Sanda Sanković iz pulske podružnice Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
Djelatnici su upravi bolnice predali peticiju s oko 700 potpisa. Kirurg Matija Pripužić tvrdi da mnogi zaposlenici nisu željeli potpisati suglasnost, ali da su na to praktički prisiljeni jer velik broj njih na posao dolazi automobilom.
"Ako nemaju mogućnost parkiranja, nemaju ni mogućnost dolaska na posao i obavljanja svog posla", rekao je Pripužić, dodajući da su zaposlenici o odluci obaviješteni manje od mjesec dana prije početka naplate.
Prvi sat besplatan, nakon toga dva eura
Iz bolnice poručuju da se novi sustav uvodi kako bi se uredilo korištenje parkirališta i pokrili troškovi njegova održavanja.
Za građane će prvi sat parkiranja biti besplatan, dok će svaki sljedeći sat stajati dva eura. Naplata će se provoditi 24 sata dnevno.
Određene skupine imat će pravo na povlaštene karte, a dio pacijenata bit će u potpunosti oslobođen plaćanja.
To se prije svega odnosi na pacijente koji dolaze na dijalizu i onkološke pacijente.
"Pacijenti na dijalizi dolaze dva do tri puta tjedno i ovdje provode četiri do pet sati. Druga skupina su onkološki pacijenti koji dolaze više puta tijekom mjeseca i borave kod nas. Oni neće plaćati parking", pojasnila je Daniela Fabris-Vitković, zamjenica ravnatelja Opće bolnice Pula.
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