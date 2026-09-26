Stigla su nova pravila za parkiranje u Zagrebu: Kazne idu do gotovo 300 eura

Jedna od važnijih promjena odnosi se upravo na parkirališna mjesta za prijevoz djece. Ona su predviđena za kratkotrajno zaustavljanje roditelja i drugih osoba koje djecu dovode ili odvode, a prema novim pravilima mogu se koristiti u jutarnjem terminu od 7 do 9 sati te poslijepodne od 15 do 17 sati.