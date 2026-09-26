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Stigla su nova pravila za parkiranje u Zagrebu: Kazne idu do gotovo 300 eura
U Zagrebu se s današnjim danom (26. rujan) primjenjuju izmijenjena pravila o korištenju javnih parkirališta.
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Izmjene Odluke o uvjetima korištenja javnih parkirališta odnose se na nekoliko posebnih kategorija parkirnih mjesta, među kojima su područja posebnog režima, odnosno takozvani "smeđi blok", mjesta za opskrbu i dostavu te ona namijenjena osobama koje prevoze djecu.
Jedna od važnijih promjena odnosi se upravo na parkirališna mjesta za prijevoz djece. Ona su predviđena za kratkotrajno zaustavljanje roditelja i drugih osoba koje djecu dovode ili odvode, a prema novim pravilima mogu se koristiti u jutarnjem terminu od 7 do 9 sati te poslijepodne od 15 do 17 sati.
U tim je razdobljima dopušteno parkiranje u trajanju od najviše 15 minuta.
Istodobno se ukida dosadašnja obveza ostavljanja posebne potvrde ustanove na vidljivom mjestu u vozilu. Vozači više ne moraju dokazivati da imaju pravo koristiti takvo parkirališno mjesto, već je potrebno pridržavati se vremenskog ograničenja navedenog na prometnom znaku.
Kada ne vrijede posebni termini, odnosno izvan razdoblja od 7 do 9 te od 15 do 17 sati, za ta mjesta vrijede uobičajena pravila korištenja i naplate parkirališta u zoni u kojoj se nalaze.
Poštivanje novih pravila nadzirat će komunalni redari. Vozačima koji mjesta namijenjena prijevozu djece koriste suprotno propisanim uvjetima prijeti novčana kazna od 260 eura.
Gradske službe zbog toga pozivaju vozače da obrate pozornost na postavljenu prometnu signalizaciju, posebno na označena vremenska ograničenja za korištenje ovih parkirališnih mjesta.
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