"zlonamjerne interpretacije"
Riječki HDZ: Osuđujemo totalitarizme, stojimo uz branitelje i Domovinski rat
Iz riječkog HDZ-a u petak su poručili da osuđuju totalitarizme i stoje uz hrvatske branitelje i Domovinski rat, a oni koji njihovu podršku osudi totalitarizama pokušavaju prikazati kao pristanak na obračun s vrijednostima Domovinskog rata, obmanjuju javnost.
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Iz Gradskog odbora HDZ-a Rijeke uputili su priopćenje u povodu, kako navode, zlonamjernih i netočnih interpretacija izmjena Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke.
Riječko Gradsko vijeće je u listopadu jednoglasno usvojilo izmjene te odluke, u kojoj je dodan stavak koji glasi: „Prilikom svakog korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene, nekretnina u vlasništvu Grada i pokretnina iz ovog članka, korisnici su dužni uvažavati ustavne vrijednosti, ljudska prava i dostojanstvo građana te osigurati da se te površine, nekretnine i pokretnine ne koriste za isticanje ili promicanje simbola, obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo, uključujući ustaški poklič 'Za dom spremni', kao i svaki oblik nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i nesnošljivosti, protivno Ustavu i zakonima RH.“
Iz riječkog HDZ-a ističu da se u odluci spominju isključivo totalitarni režimi, a Domovinski rat ni na koji način ne spominje pa stoga povezivanje tih odredbi s hrvatskim braniteljima i obilježjima Domovinskog rata predstavlja proizvoljno tumačenje kojim se javnost dovodi u zabludu.
Podsjećaju kako je Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima ocijenilo kako je pozdrav „Za dom spremni“ u svojoj izvornoj manifestaciji iz NDH neustavan i protivan hrvatskom Ustavu, osim kada se koristi u posebnim, komemorativnim svrhama vezanim za Domovinski rat.
Iz riječkog HDZ-a se ograđuju od bilo kakvih interpretacija ili pokušaja zloupotrebe usvojene odluke radi kriminalizacije legalnih insignija iz Domovinskog rata, navodeći kako to uključuje i izraze korištene u kontekstu legitimne obrane domovine te u općepoznatim domoljubnim pjesmama iz tog razdoblja, poput „Bojne Čavoglave.“
Pritom se, dodaju, mora uvažavati uloga HOS-a u obrani Hrvatske, kao i činjenica registracije obilježja njegovih udruga pri nadležnim tijelima državne uprave.
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