Riječki HDZ: Osuđujemo totalitarizme, stojimo uz branitelje i Domovinski rat

Riječko Gradsko vijeće je u listopadu jednoglasno usvojilo izmjene te odluke, u kojoj je dodan stavak koji glasi: „Prilikom svakog korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene, nekretnina u vlasništvu Grada i pokretnina iz ovog članka, korisnici su dužni uvažavati ustavne vrijednosti, ljudska prava i dostojanstvo građana te osigurati da se te površine, nekretnine i pokretnine ne koriste za isticanje ili promicanje simbola, obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo, uključujući ustaški poklič 'Za dom spremni', kao i svaki oblik nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i nesnošljivosti, protivno Ustavu i zakonima RH.“