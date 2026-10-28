Riječki oporbeni vijećnici traže zabranu ustaških simbola na štandovima: "Grad bi mogao raskidati ugovore"

– Već smo upozoravali na materijale za porezne odluke, projekt »Galeb«, stanje u dječjim vrtićima i poslovanje gradskih društava koji nisu bili dostupni na vrijeme. Za jednu od sjednica s čak 28 točaka dnevnog reda za njih 11 bilo je najavljeno da će materijali biti dostavljeni naknadno. Kako vijećnici mogu odgovorno odlučivati o milijunskim proračunskim iznosima, poslovanju gradskih društava i cijeni javnih usluga ako im se ne osiguraju pravodobni i potpuni podaci? Jednako je problematična dinamika odgovaranja na vijećnička pitanja. To nije administrativna formalnost niti dopis na koji se može odgovoriti kada se za to pronađe vremena, već instrument nadzora nad radom izvršne vlasti. Ako odgovori kasne, izostaju ili ne odgovaraju na ono što je konkretno pitano, taj se nadzor bitno otežava. Gradsko vijeće nije mjesto na kojem izvršna vlast samo iznosi dokumente, očekuje njihovo prihvaćanje i zatim raspravu nastavlja na Facebooku. To je mjesto na kojem gradonačelnica i njezini zamjenici trebaju obrazložiti svoje odluke, odgovoriti na kritike i preuzeti odgovornost za rezultate upravljanja gradom. Kontrola izvršne vlasti nije opstrukcija. Ona je jedna od temeljnih zadaća Gradskog vijeća, zaključili su u Možemo!.