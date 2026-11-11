Tomašević: Grad je nadležan za kontrolu poslovanja ustanova, a ne može analizirati zdravstveni rad

Josip Mikacic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u srijedu je poručio kako želi da se utvrdi individualna odgovornost svih koji su kršili zakon ili neprofesionalno postupali u svom radu vezano za smrt pacijenta u bolnici Sveti Ivan, a dodao je i da ga zanima je li bilo propusta na razini sustava.

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"Kao gradonačelnika me zanima da se utvrdi svačija individualna odgovornost, u ovom slučaju baš svih koji su na bilo koji način imali kaznenu odgovornost, odnosno odgovornost iz perspektive da su kršili zakon ili da su neprofesionalno postupali u svom radu", kazao je Tomašević odgovarajući na pitanja novinara nakon komemoracije za Matu Mišu Kovača u Lisinskom.

Dodao je da ga također zanima je li bilo kakvih propusta na razini sustava, kako bi se izmjenom pravilnika i protokola spriječilo da se tako nešto više nikad ne ponovi u bilo kojoj ustanovi.

Odgovarajući na pitanja o nadzorima vezano za smrt pacijenta u bolnici koja je u vlasništvu Grada, pojasnio je da postoji unutarnji nadzor o čijim će nalazima izvijestiti ravnateljica i Upravno vijeće, stručni nadzor koji provodi Liječnička komora te zdravstvena inspekcija za koju je isključivo nadležno Ministarstvo zdravstva.

Grad je nadležan za kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova, a ne može analizirati zdravstveni rad

"Nekad se spominje i da Grad ima neke instrumente. Međutim, Grad ima instrumente, kad govorimo o zdravstvenim ustanovama, samo što se tiče kontrole poslovanja. Ne može analizirati bilo što, što se tiče zdravstvenog rada zdravstvenih ustanova, nego je to isključiva nadležnost države", poručio je.

Upitan hoće li i ostalo medicinsko osoblje koje je tada bilo u sobi biti sankcionirano, Tomašević je odgovorio da je istraga u tijeku te da vjeruje da će policija uskoro vjerojatno proširiti istragu te naglasio da po pitanju neprofesionalnog postupanja sankcija mora biti otkaz.

Tomašević je također rekao da samo ravnateljica može odgovoriti na pitanje zašto nadzorne kamere nisu odmah pregledane te da on ima informacije iz druge ruke, preko Gradskog ureda za zdravstvo, koji kontaktira s ravnateljicom.

Naveo je da je ravnateljica kontaktirala Gradski ured koji je u četvrtak prvi puta kontaktirao njega i obavijestio ga da se dogodio smrtni slučaj u bolnici Sv. Ivan koji bolnica istražuje i da će se tražiti izvješće od bolnice.

Izvješće bolnice osobno je dobio u subotu, na dan kada je, kako je naveo, izvješće ravnateljica poslala i Ministarstvu zdravstva. Dodao je da je u subotu saznao i da se sumnja na kazneno djelo i da je, u međuvremenu, odnosno u četvrtak, sve prijavljeno policiji.

U istrazi policije istaknut će se sve okolnosti

Što se tiče iskaza zaposlenika, odnosno od koliko zaposlenika se tražio, a koliko ga je dalo, Tomašević je rekao da će to pokazati nadzor i inspekcija te istaknuo da je tu najbitnija kriminalistička istraga jer je riječ o teškom kaznenom djelu.

"Vjerujem da će se u istrazi policije istaknuti okolnosti i moramo to pričekati", istaknuo je.

Na pitanje zašto je Ministarstvo zdravstva kontaktirano tek 7. studenoga, ponovio je da može govoriti samo o informacijama koje je dobio od ravnateljice preko Gradskog ureda za zdravstvo.

Prema tim informacijama, ravnateljica je nakon što je vidjela snimku kontaktirala Upravno vijeće i policiju, kao i Gradski ured, a ubrzo nakon toga kontaktirala je Ministarstvo zdravstva.

U ostale aspekte poput toga kada je točno Ministarstvo zdravstva saznalo za slučaj, s obzirom na informacije da je i odvjetnik obitelji kontaktirao Ministarstvo, nije želio ulaziti jer to, kako je rekao, onda postaje političko prepucavanje koje u ovom trenutku nije primjereno.

Najbitnije je da se rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja, da se kazne svi odgovorni i da se utvrde propusti na razini sustava, ponovio je.