"Posebno bih istaknuo pravo na zaborav. Osobe koje su preboljele rak često su suočene s diskriminacijom, da često ne mogu dobiti kredite ili moraju plaćati više premije osiguranja. Europska unija smatra da je to apsolutno neprihvatljivo. Posebno mi je drago da sam ja kao izvjestitelj Europske pučke stranke za direktivu o potrošačkim kreditima to pravo na zaborav uspio inkorporirati u taj zakonodavni akt", rekao je i dodao da to žele uvesti u svo europsko zakonodavstvo.