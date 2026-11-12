borba protiv raka
Sokol otkrio što donosi novi europski zakon: "To će biti ogroman pomak za Hrvatsku"
Zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu Tomislav Sokol gostovao je kod našeg Hrvoja Krešića u Studiju uživo i komentirao raspravu o provedbi Europskog plana za borbu protiv raka.
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"Europski plan za borbu protiv raka usvojen je prije nekoliko godina, a upravo dana je Europski parlament usvojio rezoluciju u kojoj problematizira način na koji je taj plan implementiran do sada i daje svoje prijedloge što bi se trebalo poboljšati", rekao je.
Dodao je da su uspjeli izlobirati da se iz europskog proračuna izdvoje četiri milijarde eura za to. U rezoluciji je, kaže, poseban naglasak na prevenciji, jer je prevencija najisplativiji oblik zdravstvene skrbi.
Europski plan za borbu protiv raka, dodao je, sadrži i odredbe o ulaganjima u prekograničnu zdravstvenu skrb, u razvoj centara izvrsnosti za liječenje raka gdje treba biti jedan u svakoj državi članici. Hrvatska, istaknuo je, već radi na tome.
"Posebno bih istaknuo pravo na zaborav. Osobe koje su preboljele rak često su suočene s diskriminacijom, da često ne mogu dobiti kredite ili moraju plaćati više premije osiguranja. Europska unija smatra da je to apsolutno neprihvatljivo. Posebno mi je drago da sam ja kao izvjestitelj Europske pučke stranke za direktivu o potrošačkim kreditima to pravo na zaborav uspio inkorporirati u taj zakonodavni akt", rekao je i dodao da to žele uvesti u svo europsko zakonodavstvo.
Navodi da postoje procjene o gubicima zbog smanjene produktivnosti, troškovima liječenja, troškove za obitelj i govori se o oko 80 milijardi eura. "Ulaganje u prevenciju apsolutno je najisplativije ulaganje i ono na jedan uloženi euro može donijeti 15 do 20 eura povrata", istaknuo je.
Kao veliki problem na razini Europske unije istaknuo je razlike u pristupu liječenju, pristupu najinovativnijim lijekovima za borbu protiv raka. "Razlike su ogromne. Moderni onkološki lijekovi dođu na tržište Njemačke u prosjeku čak i dvije godine prije nego u većinu zemalja istočne Europe", rekao je i dodao da će za dva tjedna biti izglasan Zakon o kritičnim lijekovima, a on se, kaže, uspio izboriti za dvije stvari - jedinstvena zajednička nabava lijekova i povoljnija cijena.
"To će biti ogroman pomak za male države poput Hrvatske koje uvijek kasne u nabavi onkoloških lijekova. Zakon o kritičnim lijekovima će Hrvatskoj donijeti itekako velike koristi, pogotovo za naše pacijente", poručio je.
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