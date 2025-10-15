Većina slučajeva raka povezanih s alkoholom rezultat su tzv. rizičnog pijenja (od dvije do šest alkoholnih pića dnevno) i teškog pijenja (više od šest pića dnevno), navodi se u izvješću. Međutim, čak i umjerena konzumacija (manje od dva pića dnevno) odgovorna je za više od 100.000 novih slučajeva raka diljem svijeta u 2020. godini.