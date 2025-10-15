Oglas

tisuće i tisuće oboljelih

Alkohol povećava rizik od najmanje sedam vrsta raka

author
N1 Info
|
15. lis. 2025. 22:20
crno vino, čaša vina, djevojka, alkohol, vino, žena pije
Unsplash / ilustracija

Konzumacija alkohola vodeći je uzrok raka u Europi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u novom izvješću svoje agencije za istraživanje raka.

Prema stručnjacima, alkohol je jedan od vodećih uzroka raka na europskom kontinentu, a snažnije državne politike usmjerene na smanjenje pijenja mogle bi svake godine spriječiti tisuće slučajeva bolesti i smrti, prenosi Euronews.

Samo u Europskoj uniji — regiji s najvećom potrošnjom alkohola na svijetu — alkohol je 2020. godine uzrokovao više od 111.000 novih slučajeva raka, navodi se u novom znanstvenom pregledu koji je objavila Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), ogranak WHO-a.

Na globalnoj razini, procjenjuje se da je alkohol prouzročio oko 741.000 slučajeva raka, pri čemu su muškarci činili gotovo 70 posto novih oboljenja.

Osim zdravstvenih posljedica, i ekonomski teret je ogroman: prema podacima WHO-a, prerane smrti od raka povezanog s alkoholom koštale su Europu 4,58 milijardi eura u 2018. godini.

“Europska regija WHO-a, a osobito zemlje EU-a, plaćaju previsoku cijenu zbog alkohola — u vidu raka koji se može spriječiti, razorenih obitelji i milijardi eura koje plaćaju porezni obveznici,” rekao je dr. Gundo Weiler, voditelj odjela za prevenciju i promociju zdravlja u europskom uredu WHO-a.

“Neki alkohol nazivaju ‘kulturnom baštinom’, ali bolest, smrt i invaliditet ne bi smjeli biti normalizirani kao dio europske kulture,” dodao je.

Kako je alkohol povezan s rakom

IARC je još 1988. godine alkohol klasificirao kao karcinogen. Agencija navodi da alkohol povećava rizik od najmanje sedam vrsta raka – usta, ždrijela, grkljana, jednjaka, jetre, debelog crijeva i dojke kod žena.

Znanstvenici vjeruju da alkohol izaziva rak kroz više mehanizama, uključujući promjene u razini hormona, promjene u crijevnom mikrobiomu te oštećenje DNK zbog oksidativnog stresa i djelovanja acetaldehida, tvari koja nastaje razgradnjom etanola. Smanjenje ili prestanak konzumacije alkohola dokazano smanjuje rizik od razvoja ovih oblika raka.

Većina slučajeva raka povezanih s alkoholom rezultat su tzv. rizičnog pijenja (od dvije do šest alkoholnih pića dnevno) i teškog pijenja (više od šest pića dnevno), navodi se u izvješću. Međutim, čak i umjerena konzumacija (manje od dva pića dnevno) odgovorna je za više od 100.000 novih slučajeva raka diljem svijeta u 2020. godini.

Strategije za smanjenje rizika

Nova analiza prvi je put omogućila IARC-u da procijeni potencijalne koristi prevencije raka povezanog s alkoholom.

„Sada bez ikakve sumnje znamo da populacijske politike usmjerene na smanjenje konzumacije alkohola smanjuju pijenje – a time i rizik od raka,“ rekla je ravnateljica IARC-a dr. Elisabete Weiderpass.

Agencija poziva na mjere poput povećanja poreza, uvođenja minimalnih cijena, povišenja zakonske dobi za konzumaciju alkohola, kao i ograničavanja gustoće prodajnih mjesta, skraćivanja radnog vremena trgovina, zabrane oglašavanja alkohola i uvođenja državne kontrole nad prodajom.

Sve te mjere, navodi IARC, doprinose smanjenju konzumacije alkohola, a time i manjem riziku od raka. Primjerice, istraživanje iz 2021. godine pokazalo je da bi udvostručavanje trošarina na alkohol moglo spriječiti 6 posto novih slučajeva i smrti od raka povezanog s alkoholom u europskoj regiji WHO-a, koja obuhvaća Europu i središnju Aziju.

„Podizanje svijesti o riziku raka povezanog s alkoholom i činjenici da ne postoji sigurna razina konzumacije od ključne je važnosti,” rekla je dr. Béatrice Lauby-Secretan, zamjenica voditeljice odjela IARC-a za sintezu dokaza i klasifikaciju.

“Svatko ima ulogu u promjeni sadašnjih društvenih normi i vrijednosti vezanih uz konzumaciju alkohola,” dodala je.

