Plenković: EU fondovi neće presušiti, za Hrvatsku će biti i izdašniji nego sada

"Od prosinca počinju ozbiljni razgovori na najvišoj razini Europskog vijeća. Prema trenutnim projekcijama, omotnica koja bi trebala otprilike biti rezervirana za nas u bitno promijenjenom ustrojstvu ovoga proračuna, ide negdje do 19 milijardi eura, što je nekoliko milijardi eura više nego što je bila prethodna omotnica u razdoblju aktualne perspektive ", rekao je Plenković.