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"konkurentan turizam"

Predstavljeni turistički rezultati za prvih šest mjeseci 2026. godine

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N1 Info
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08. srp. 2026. 09:39
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Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić predstavili su rezultate ostvarenog turističkog prometa za prvih šest mjeseci 2026. godine.

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"U prvih 6 mjeseci imali smo više od 7,6 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna dolazaka", rekao je ministar Glavina.

U nastavku donosimo sve brojke za koje ministar kaže da "potvrđuju da turizam zadržava stabilnost i konkurentnost", rekao je Glavina.

Turizam
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Turizam
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Turizam
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Turizam
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Turizam
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Teme
kristjan staničić tonči glavina turistički rezultati turizam

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