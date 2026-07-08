"konkurentan turizam"
Predstavljeni turistički rezultati za prvih šest mjeseci 2026. godine
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić predstavili su rezultate ostvarenog turističkog prometa za prvih šest mjeseci 2026. godine.
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"U prvih 6 mjeseci imali smo više od 7,6 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna dolazaka", rekao je ministar Glavina.
U nastavku donosimo sve brojke za koje ministar kaže da "potvrđuju da turizam zadržava stabilnost i konkurentnost", rekao je Glavina.
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