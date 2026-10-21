Zelenski otkrio da je spreman odmah zaustaviti rat s Rusijom, ali uz jedan ključan uvjet

"Da, trenutačno moramo zamrznuti stanje i mislim da je to realan način za okončanje ovog rata. Mi to nazivamo prekidom vatre, a predsjednik Trump to je nazvao zamrzavanjem i zaustavljanjem", odgovorio je Zelenski na pitanje bi li pristao zaustaviti sukob uz zadržavanje trenutačnog stanja na terenu, prema kojem bi Ukrajina i dalje kontrolirala "75 posto ili više svojeg teritorija".