iznio prijedlog
Zelenski otkrio da je spreman odmah zaustaviti rat s Rusijom, ali uz jedan ključan uvjet
Zelenski je rekao da je spreman odmah zaustaviti borbe, iako se ruske snage suočavaju s velikim poteškoćama na bojištu.
Oglas
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi razmotrio mogućnost "zamrzavanja" sukoba duž trenutačnih linija bojišnice kako bi se postigao mirovni sporazum s Rusijom i diplomatskim putem okončao višegodišnji rat.
Gostujući u srijedu ujutro u emisiji Fox & Friends, Zelenski je rekao da je spreman odmah zaustaviti borbe, iako se ruske snage suočavaju s velikim poteškoćama na bojištu, prenosi New York Post.
"Da, trenutačno moramo zamrznuti stanje i mislim da je to realan način za okončanje ovog rata. Mi to nazivamo prekidom vatre, a predsjednik Trump to je nazvao zamrzavanjem i zaustavljanjem", odgovorio je Zelenski na pitanje bi li pristao zaustaviti sukob uz zadržavanje trenutačnog stanja na terenu, prema kojem bi Ukrajina i dalje kontrolirala "75 posto ili više svojeg teritorija".
"I naravno, to je minimum koji danas tražimo od Rusije. Nakon toga obratit ćemo se predsjedniku Trumpu i europskim čelnicima te zatražiti sigurnosna jamstva", dodao je.
Zelenski je naglasio da je najvažniji dio postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom osigurati jamstva da se ruska agresija i okupacija neće ponoviti.
Voditelj emisije Fox & Friends Brian Kilmeade upitao je Zelenskog bi li bio spreman odreći se regije Donbas kako bi postigao mir, no ukrajinski predsjednik odgovorio je da to "ne bi bilo pravedno".
"Ne pobjeđuju na bojištu. Zato žele da nas se, uz pomoć bilo kakvog pritiska, prisili da se povučemo sa svoje zemlje. To nije pravedno", rekao je.
"Ljudi su, naravno, umorni. Želimo što prije završiti ovaj rat", nastavio je Zelenski, ali je naglasio da Ukrajinci žele ostati u vlastitoj zemlji.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas