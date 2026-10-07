Ekološki incident
VIDEO / U pulskoj cementari snimljen kamion kako ispušta tamni mulj uz more, oglasili se iz tvrtke
Što se događa u pulskoj tvornici cementa? Društvenim mrežama širi se snimka kamiona koji ispušta tamni mulj, odmah uz more. Iz cementare uvjeravaju da je to tek obična oborinska voda, no mnogi su skeptični, upozoravaju - ovo nije prvi put.
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Iz cisterne u more istječu tamna tekućina i mulj. Ova kratka snimka anonimnog autora zasad je jedini video dokaz ekološkog incidenta. Zelenoj Istri prijavili su ga građani koji su mu svjedočili. Potom je Zelena Istra slučaj prijavila Državnom inspektoratu. U međuvremenu je cementara poslala priopćenje, prenosi HRT.
"U konkretnom slučaju vanjski izvođač sadržaj je kamionom trebao odvesti na za to predviđenu lokaciju unutar kruga tvornice. Umjesto toga, izvođač je sadržaj odložio uz područje obale, koja za takvu namjenu nije bila predviđena niti odobrena. Takvo postupanje nije standardna praksa Calucema. Na snimci nije prikazano ispuštanje otpadne vode u more. Riječ je o oborinskoj vodi i materijalu izdvojenom iz oborinskog sustava. Calucem žali zbog ovog propusta", poručili su iz tvrtke.
No mnogi tvrde da ovo nije prvi takav incident u cementari, već da se to događa kontinuirano.
"Građani nam tvrde da su više puta vidjeli to ispuštanje. Provjerili smo okolišnu dozvolu i smatramo da to nije u skladu s okolišnom dozvolom", rekla je Irena Burba, predsjednica Zelene Istre.
Građani se na cementaru žale desetljećima
"Sumnjam da je to izolirani slučaj jer radnici ne rade na svoju ruku takve stvari. Prije nego krene ispumpavanje iz separatora trebalo bi ispuniti prateći list. Tu nema nikakve dokumentacije. To samo govori u prilog tome da to sigurno nije izolirani incident", rekla je nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić.
Aškić poziva Državni inspektorat da provjeri rad cementare i je li ovaj propust izvođača imao posljedice za okoliš. Građani se na cementaru žale već desetljećima. Posebno na buku, prašinu i onečišćenje zraka.
Upravo je sada dovršen postupak javne nabave koji bi na našu mjernu stanicu za kvalitetu zraka tijekom studenoga trebao dodati nove instrumente kako bi se, pored ovoga što se sada mjeri, mogli mjeriti i sumporovodici i amonijak u zraku, rekao je pulski gradonačelnik Peđa Grbin.
Uz ovu tešku industriju u samom centru grada neovisna su mjerenja i dosad pokazivala prekoračenja za zdravlje opasnog arsena, sumporovodika i lebdećih čestica.
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