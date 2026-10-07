VIDEO / U pulskoj cementari snimljen kamion kako ispušta tamni mulj uz more, oglasili se iz tvrtke

"U konkretnom slučaju vanjski izvođač sadržaj je kamionom trebao odvesti na za to predviđenu lokaciju unutar kruga tvornice. Umjesto toga, izvođač je sadržaj odložio uz područje obale, koja za takvu namjenu nije bila predviđena niti odobrena. Takvo postupanje nije standardna praksa Calucema. Na snimci nije prikazano ispuštanje otpadne vode u more. Riječ je o oborinskoj vodi i materijalu izdvojenom iz oborinskog sustava. Calucem žali zbog ovog propusta", poručili su iz tvrtke.