Plenković: Rad Ustavnog suda opstruiraju suci koje je predložila lijeva oporba

"A da demistificiramo, od 1. siječnja 2007. snima se na svim sudovima, snimaju se sjednice Vlade, snimaju se sjednice Hrvatskoga sabora. U čemu je problem? Jer se boje da ako se snimi i ovo što će reći, da će možda netko kasnije reći: "Pa je li moguće da ovi to izgovaraju?" Jedino se toga trebaju bojati", kazao je premijer.