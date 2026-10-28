OGLASIO SE PREMIJER
Plenković: Rad Ustavnog suda opstruiraju suci koje je predložila lijeva oporba
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ocijenio je u srijedu, govoreći o radu Ustavnog suda gdje je troje sudaca odbilo sudjelovati na sjednicama uvjetujući svoj povratak obustavom tonskog snimanja rasprava, kako je riječ o "opstrukciji rada sudaca koje je predložila lijeva oporba".
"Ovo je jedna manifestacija gdje jedna skupina sudaca odustaje od vlastitih zahtjeva. Mislim da su neki od ovih sudaca prije nekoliko godina tražili da pojedine sjednice Ustavnoga suda budu javne, ovi isti ljudi", kazao je premijer Plenković u Sisku.
"Pristup koji je potpuno neprihvatljiv"
Ocijenio je i kako ti isti suci sada imaju problem s time da se snimaju sjednice, naglasivši kako je svima bilo najavljeno da će se sjednice snimati.
"A da demistificiramo, od 1. siječnja 2007. snima se na svim sudovima, snimaju se sjednice Vlade, snimaju se sjednice Hrvatskoga sabora. U čemu je problem? Jer se boje da ako se snimi i ovo što će reći, da će možda netko kasnije reći: "Pa je li moguće da ovi to izgovaraju?" Jedino se toga trebaju bojati", kazao je premijer.
Govoreći o tim sucima kazao je da su oni, ili promijenili svoj stav od prije nekoliko godina ili imaju neki politički nalog da rade opstrukciju Ustavnog suda, ocijenivši to vrlo izglednim.
"To je jedan pristup koji je potpuno neprihvatljiv. Ustavni suci su položili prisegu i imaju jako visoka primanja na razini Hrvatske i baš da ustavni suci sami sebi dopuštaju priuštiti luksuz: 'Nećemo dolaziti na posao jer se snimaju sjednice na kojima oni mogu govoriti upravo na način da koriste svoje znanje, stručnost, ugled i pomažu funkcioniranju te institucije'. Mislim da to nije dobro", rekao je premijer.
Ako je to neki politički nalog onih koji su ih predložili, nastavio je premijer, onda se to nastavlja na opstrukciju ljevice i SDP-a posebno u izboru sudaca Ustavnoga suda.
Napomenuo je kako je bilo dogovoreno da se izaberu suci Ustavnoga suda.
"Parlamentarna većina je predložila dva kandidata koji su izrazito kompetentni, nisu u rodu ni s nikim kad je riječ o parlamentarnoj većini", kazao je premijer.
Pojasnio je i kako je riječ je o uglednom odvjetniku i sucu Vrhovnog suda koji, kako je istaknuo, nemaju veze s politikom ni s HDZ-om niti s jednom političkom strankom.
"Međutim, oni im nisu bili dovoljno dobri. Dakle, riječ je o opstrukciji koja dolazi ili u Hrvatskom saboru od strane lijevih političkih opcija, to se zove jedna okupacija institucija na način kako njima paše, a ne suprotni spin koji cijelo vrijeme govore. A ovdje je opstrukcija rada Ustavnog suda od strane sudaca koje je predložila lijeva oporba prije otprilike dvije godine", rekao je premijer.
"Gospodin Đujić ima ozbiljan problem"
Komentirao je izjavu političkog tajnika i saborskog zastupnika SDP-a Saše Đujića kako se više neće dogovarati s HDZ-om oko Ustavnog suda zbog neugodnih iskustava.
"Gospodin Đujić ima ozbiljan problem zato što se dogovorio oko kandidata za Ustavni sud i kad je došao na raport, onda su mu ovi koji su ga pozvali na raport rekli da to što je on dogovarao ne vrijedi ništa . I sad onda svoj problem izvrće, okreće,ili moderno govoreći spina, ne bi li se zaštitio", rekao je premijer.
Dodao je i ako je Đujić neovlašteno razgovarao kao potpredsjednik Saborskog odbora za Ustav s predsjednikom Saborskog odbora za Ustav a to je Ivan Malenica, onda on tu treba reći - gospodin Đujić nije taj s kojim se treba razgovarati.
Istup premijera Plenkovića uslijedio je nakon što je troje sudaca Ustavnog suda odbilo sudjelovati na sjednicama, uvjetujući svoj povratak obustavom tonskog snimanja rasprava, a predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić je pozvao Hrvatski sabor da bez daljnjeg odgađanja izabere troje nedostajućih sudaca tog suda.
Prema pisanju medija, na sjednicama su odbili sudjelovati suci Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Lovorka Kušan. Nastavak je to krize otprije tjedan dana, kada je njih troje, zajedno sa sutkinjom Biljanom Kostadinov otišlo s kolegija na kojem se trebalo raspraviti pitanje tonskog snimanja sjednica i sastanaka.
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