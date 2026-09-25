ministarstvo zaštite okoliša
Objavljen cjelokupan Plan sanacije lokacije u Gospiću
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je u petak cjelokupan i detaljan Plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je nakon predstavljanja plana 22. rujna predstavnicima građanskih inicijativa i udruga dostavljen na uvid, sukladno dogovoru sa sastanka.
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Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je u petak cjelokupan i detaljan Plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je nakon predstavljanja plana 22. rujna predstavnicima građanskih inicijativa i udruga dostavljen na uvid, sukladno dogovoru sa sastanka.
Uz cjelokupan dokument Plana sanacije, na stranicama Ministarstva dostupna je i prezentacija Plana sanacije predstavljena na sastanku održanom 22. rujna 2026. godine. Prezentaciju pogledajte OVDJE.
Dokument detaljno razrađuje četiri faze sanacije, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe.
Cjelikupan plan pogledajte OVDJE
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