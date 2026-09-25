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ministarstvo zaštite okoliša

Objavljen cjelokupan Plan sanacije lokacije u Gospiću

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N1 Info
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25. ruj. 2026. 16:49
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Uvodenje izvodaca radova za posao prekrivanja otpada. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je u petak cjelokupan i detaljan Plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je nakon predstavljanja plana 22. rujna predstavnicima građanskih inicijativa i udruga dostavljen na uvid, sukladno dogovoru sa sastanka.

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Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je u petak cjelokupan i detaljan Plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je nakon predstavljanja plana 22. rujna predstavnicima građanskih inicijativa i udruga dostavljen na uvid, sukladno dogovoru sa sastanka.

Uz cjelokupan dokument Plana sanacije, na stranicama Ministarstva dostupna je i prezentacija Plana sanacije predstavljena na sastanku održanom 22. rujna 2026. godine. Prezentaciju pogledajte OVDJE.

Dokument detaljno razrađuje četiri faze sanacije, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe.

Cjelikupan plan pogledajte OVDJE

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Teme
gospić opasni otpad sanacija

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