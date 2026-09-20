Što su pokazale analize otpada iz Gospića? Stručnjak: Nije dovoljno da piše da je otpad neopasan

Između preuzimanja otpada iz Gospića i njegova eventualnog korištenja u cementnoj peći mora postojati jasno definiran tehnološki korak pripreme i kontrole kvalitete. Otpad se ne može jednostavno preuzeti u postojećem obliku i neposredno dozirati u cementnu peć. Zaključuje da gorivo iz otpada nije bilo koji neopasni otpad, nego ciljano proizvedeno i kontrolirano sekundarno gorivo za zamjenu primarnih goriva u cementnoj industriji.