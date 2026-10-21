El Niño bi mogao dosegnuti dosad nezabilježen intenzitet: Temperature mora ruše rekorde

ULISES RUIZ / AFP

Klimatski fenomen El Niño mogao bi dosegnuti dosad nezabilježen intenzitet, a temperature mora u tropskom dijelu Tihog oceana mogle bi porasti na rekordne razine, priopćila je u srijedu Svjetska meteorološka organizacija (WMO).

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Temperature mora na tom području nikada nisu bile toliko visoke u posljednjih 40 godina, otkako se vode mjerenja, izjavila je u Ženevi glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo.

Prema klimatskim modelima, temperature u Tihom oceanu mogle bi porasti za 3,8 Celzijevih stupnjeva iznad dugogodišnjeg prosjeka, dok je dosad najveće zabilježeno odstupanje iznosilo oko tri stupnja.

Saulo je pojasnila da se smatra da je El Niño nastupio kada temperature porastu najmanje 0,5 Celzijevih stupnjeva iznad uobičajenih vrijednosti.

El Niño prirodni je klimatski fenomen koji se pojavljuje svakih nekoliko godina, a ovisno o regiji može uzrokovati velike suše ili iznimno obilne oborine.

Europa je manje izložena njegovim utjecajima.