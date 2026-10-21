Dražen Lalić se oglasio o Torcidi

Sociolog Dražen Lalić bio je gost Hanan Nanić u Novom danu. Lalić godinama već piše o Torcidi. Od utakmice Hajduka i Ajaxa koju su obilježili nacistički ispadi pripadnika Torcide na ulicama Splita, do ovog gostovanja na N1 nije se oglašavao.

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