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nakon tjedan dana šutnje

Dražen Lalić se oglasio o Torcidi

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N1 Info
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21. lis. 2026. 11:22
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Sociolog Dražen Lalić bio je gost Hanan Nanić u Novom danu. Lalić godinama već piše o Torcidi. Od utakmice Hajduka i Ajaxa koju su obilježili nacistički ispadi pripadnika Torcide na ulicama Splita, do ovog gostovanja na N1 nije se oglašavao.

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Teme
dražen lalić hanan nanić n1 tv n1tv novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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