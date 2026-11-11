Povećanje dostupnosti liječenja u barokomorama važnim smatraju i na portalu NaInzulinu.com, koji je posvećen dijabetesu. Njegov urednik Davor Skeledžija ocjenjuje da je riječ o vrlo dobroj vijesti za pacijente koji na potrebnu terapiju čekaju mjesecima, a u pojedinim ustanovama termini su dostupni tek nakon godinu dana.