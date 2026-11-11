LIJEČENJE U BAROKOMORI
Na terapiju koja može spriječiti amputaciju čeka se i do godinu dana: Problem sve veći u ovom gradu
Velike liste čekanja za liječenje u barokomorama trebale bi se smanjiti nakon što je HZZO ugovorio dodatnih 6900 postupaka hiperbarične oksigenoterapije, no stručnjaci upozoravaju da je za trajno rješavanje problema potrebno povećati redovite kapacitete.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ugovorit će 6900 postupaka liječenja u barokomorama kako bi se pacijentima omogućio brži dolazak na terapiju. Odluku su pozdravili i u Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga, ali ističu da je potrebno dugoročno osigurati veću dostupnost takvog oblika liječenja.
HZZO je nakon provedenog natječaja odabrao najpovoljnije ponuditelje. Za zagrebačku regiju to su Poliklinika Marija, zagrebačka podružnica Poliklinike Oxy i Poliklinika Oxivita. U riječkoj regiji liječenje će provoditi podružnice Poliklinike Oxy u Puli i Crikvenici te Klinički bolnički centar Rijeka. Za osječku regiju odabrana je Poliklinika Slavonija, a za splitsku Poliklinika Marin Med.
U Rijeci godišnje obave oko 6700 postupaka
U KBC-u Rijeka pozitivno ocjenjuju prepoznavanje potrebe za proširenjem kapaciteta i povećanjem dostupnosti hiperbarične oksigenoterapije, piše Sanja Gašpert za Novi list. Smatraju da je stvaranje uvjeta za veći broj terapija važan korak prema postupnom smanjivanju lista čekanja i pravodobnijoj zdravstvenoj skrbi za pacijente.
U riječkom Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu navode da se već godinama suočavaju s velikim potrebama pacijenata. Na godišnjoj razini ondje obave približno 6700 postupaka hiperbarične oksigenoterapije, dok je trenutačno naručeno oko 18.000 postupaka.
"Velik odaziv i opseg od oko 18.000 naručenih postupaka potvrđuju visoko povjerenje pacijenata u stručnost i kvalitetu rada našeg tima. Posebna vrijednost Zavoda jest neprekidna 24-satna pripravnost za hitne i životno ugrožavajuće slučajeve za tri županije. Pacijenti s kritičnim stanjima – poput dekompresijske bolesti, arterijske plinske embolije i trovanja ugljikovim monoksidom – zbrinjavaju se trenutačno i bez odgode", poručuju iz Zavoda.
Dodaju da se hitnim slučajevima, kod kojih terapija može izravno spasiti život, daje apsolutna prednost. U redovitom programu liječenja najviše je pacijenata s akutnim, subakutnim i kroničnim ishemijama, dijabetičkim stopalom, kroničnim ranama i iznenadnom gluhoćom.
"Da bi skrb bila pravedna i medicinski usmjerena, redoslijed ulaska u terapijski proces definira se prema medicinskim indikacijama i stupnju hitnosti. Također, kako bi se skratile liste čekanja u 2026. godini i osigurala veća dostupnost terapije pacijentima, s HZZO-om je ugovoreno dodatnih 1400 postupaka hiperbarične oksigenoterapije", navode u riječkom Zavodu.
Za neke pacijente čeka se od šest do 12 mjeseci
Odluku HZZO-a pozdravlja i Sead Žiga, specijalist hitne medicine i ravnatelj Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY. Smatra da će dodatno ugovoreni postupci olakšati pristup liječenju i skratiti čekanje, ali naglašava da je važno osigurati trajnu dostupnost terapije.
Objašnjava da se duljina čekanja u njihovoj poliklinici, koja djeluje na tri lokacije, razlikuje ovisno o mjestu liječenja. Pacijenti se uključuju u terapiju prema dijagnozi, procjeni hitnosti njihova stanja i vremenu koje su već proveli na listi čekanja.
Oni kojima je zbog zdravstvenog stanja važno što prije započeti liječenje, primjerice zbog iznenadne gluhoće ili kritične ishemije ekstremiteta, dobivaju prioritet. Kod kroničnih indikacija čeka se znatno dulje, okvirno između šest mjeseci i godine dana.
Opseg liječenja pritom ovisi o broju postupaka ugovorenih s HZZO-om. U Poliklinici OXY najčešće se liječe pacijenti s dijabetičkim stopalom i drugim kroničnim ranama koje teško zacjeljuju, iznenadnim idiopatskim gubitkom sluha, akutnim i kroničnim ishemijama ekstremiteta, kroničnim osteomijelitisom i osteonekrozom te kasnim oštećenjima tkiva nastalima nakon radioterapije.
Pravodobno liječenje može spriječiti amputacije
Povećanje dostupnosti liječenja u barokomorama važnim smatraju i na portalu NaInzulinu.com, koji je posvećen dijabetesu. Njegov urednik Davor Skeledžija ocjenjuje da je riječ o vrlo dobroj vijesti za pacijente koji na potrebnu terapiju čekaju mjesecima, a u pojedinim ustanovama termini su dostupni tek nakon godinu dana.
"Ovo je velik uspjeh i HZZO zaslužuje pohvalu. Naime, osim što amputacija predstavlja golem fizički i psihološki teret za pacijenta, ona donosi i iznimno visoke troškove zdravstvenom sustavu – od hospitalizacije i operativnog zahvata do rehabilitacije, proteza i dugotrajne skrbi", ističe Skeledžija.
Naglašava da liječenje dijabetičkog stopala na vrijeme nije važno samo zbog kvalitete života i očuvanja ekstremiteta, nego i zbog racionalnijeg trošenja novca u zdravstvenom sustavu. Sprečavanje čak i jedne velike amputacije može donijeti znatne uštede.
Koliko su ozbiljne posljedice komplikacija dijabetesa, pokazuju i znanstveni podaci. Gotovo četvrtina osoba s dijabetesom umre u roku od godinu dana nakon velike amputacije noge, dok ih u pet godina nakon zahvata umre čak šest od deset.
"Upravo zato pravodobno liječenje i sprečavanje amputacija nisu samo pitanje očuvanja ekstremiteta, nego i života pacijenata te velikih troškova za zdravstveni sustav", kaže Skeledžija.
Iako se barokomore najčešće povezuju s liječenjem dijabetičkog stopala, hiperbarična oksigenoterapija primjenjuje se i kod drugih zdravstvenih problema. Među njima su teško zacjeljujuće rane, komplikacije nakon zračenja u sklopu onkološkog liječenja te određene ozbiljne infekcije.
Tijekom terapije pacijenti u posebnoj komori pod povišenim tlakom udišu čisti kisik. Na taj se način povećava njegova dostupnost oštećenim tkivima, što kod odgovarajućih medicinskih indikacija može potaknuti oporavak.
Kod oboljelih od dijabetesa takav pristup posebno je značajan za liječenje težih rana na stopalima, jer pravodobna terapija može smanjiti mogućnost ozbiljnih komplikacija, uključujući amputacije.
"Godinama upozoravamo na probleme s dostupnošću liječenja, a sada imamo konkretnu odluku koja će pomoći pacijentima. Iznimno je važno prepoznati i podržati ovakve pozitivne pomake", poručuje Skeledžija.
Dodatnih 6900 postupaka nije konačno rješenje
Ipak, Skeledžija upozorava da ugovaranje 6900 dodatnih postupaka ne znači da će isto toliko pacijenata dobiti terapiju. Razlog je taj što jednom pacijentu često treba nekoliko desetaka tretmana.
Zbog toga ovu odluku smatra značajnim pomakom, ali ne i trajnim rješenjem problema.
"Moramo nastaviti raditi na povećanju dostupnosti liječenja kako bismo spriječili ponovno stvaranje ogromnih lista čekanja. Smatramo da bi ova odluka trebala biti početak dugoročnog rješavanja problema (ne)dostupnosti hiperbarične oksigenoterapije u Hrvatskoj."
Ističe da izvanredni natječaji, iako donose određeno olakšanje, samo privremeno smanjuju liste čekanja. Umjesto ponavljanja takvih postupaka, potrebno je povećati broj terapija koje se redovito osiguravaju.
"Ne smijemo se dovesti u situaciju da svake godine ponovo gasimo požar. Cilj mora biti sustav u kojem pacijent kojemu je liječenje medicinski potrebno može do njega doći u razumnom roku. Vjerujem da je ova odluka važan korak prema takvom sustavu", zaključuje Skeledžija.
Udruga Melitus podržava povećanje dostupnosti terapije
Podršku odluci HZZO-a dali su i u riječkoj Udruzi Melitus, koja se bavi unapređenjem medicinske, psihološke i socijalne skrbi za osobe s dijabetesom, osobito djecu i mlade oboljele od dijabetesa tipa 1.
Predsjednica udruge Adriana Modrušan kaže da većini njihovih članova takvo liječenje zasad nije potrebno, no neki članovi s dijabetesom tipa 2 imaju iskustva s terapijom u barokomori.
"Mi smo udruga koja okuplja većinom djecu i mlade s dijabetesom tip1 kojima ovo srećom još nije potrebno. No, neki naši članovi tipa 2 imali su iskustva s barokomorom i ona im je uvelike pomogla u boljem zarastanju rana koje nastaju kao posljedica oštećenja kod visokih šećera i polineuropatije. Apsolutno podržavamo smanjenje lista i veću dostupnost ove vrlo korisne terapije", poručuje Modrušan.
Dodaje kako bi bilo idealno kada bi terapija bila dostupna, primjerice, jednom godišnje svim osobama s dijabetesom kao oblik prevencije i potpore općem zdravstvenom stanju.
"Utopijski je željeti da je terapija dostupna, primjerice jedan ciklus godišnje kao preventiva i pomoć općem stanju za svaku osobu oboljelu od dijabetesa, no, nada je ipak uvijek tu. Podržavamo ovu odluku s veseljem", zaključuje predsjednica udruge.
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