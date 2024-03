Bol u sinusima: Postoji 5 glavnih uzroka, evo kako najlakše riješiti ovaj neugodan problem

Podijeli :

Bol u sinusima je čest i neugodan problem koji može značajno ometati svakodnevni život. Sinusi su šupljine u kostima lica koje su obložene sluznicom, a njihova osnovna uloga je filtriranje, vlaženje i zagrijavanje zraka koji udišemo.

Najvažnija uloga im je da filtriraju zrak koji udišemo, odnosno, sluznica u sinusima hvata čestice prašine, mikroorganizama i drugih nečistoća iz zraka i tako smanjuje mogućnost nastanka upale.

Sinusi su zaslužni i za stvaranje sluzi koja vlaži i omekšava sluznicu nosa i dišnih puteva što olakšava disanje. Možda niste niti znali, ali sinusi su ti koji zagrijavaju zrak koji udišemo i na taj način smanjuju rizik od iritacije i oštećenja sluznice nosa i dišnih puteva.

Međutim, kada se iz nekog razloga sinusi upale ili začepe, to može rezultirati različitim simptomima, uključujući bolove u sinusima, licu, glavobolju, poteškoće s disanjem i osjećaj pritiska u predjelu nosa. Kada nastanu ovi simptomi znači da sinusi ne mogu u potpunosti obavljati svoju ulogu i da je problem potrebno tretirati.

Boli u sinusima mogu doprinijeti različiti faktori poput infekcije, alergije, zagađivači iz okoliša ili strukturne abnormalnosti. Bol i nelagoda se rješavaju tako da se liječi uzrok problema, a onda s time nestaje i ovaj naporan simptom.

Kako nastaje bol u sinusima?

Osjećaj boli u sinusima može biti vrlo intenzivan i otežavati svakodnevno funkcioniranje jer se može pojaviti na bilo kojem dijelu lica ili glave.

Sinusi se nalaze u kostima lubanje, a najvažniji su paranazalni sinusi: frontalni, maksilarni, etmoidalni i sfenoidalni sinusi.

Svaki od njih ima svoju specifičnu lokaciju u kostima lica i povezan je s nosnom šupljinom.

Kada nastane bol u sinusima, ona se može osjetiti na različitim dijelovima lica, ovisno o tome koji su sinusi upaljeni ili zahvaćeni.

Primjerice, bol u prednjem dijelu lica može ukazivati ​​na upalu frontalnih sinusa, dok se bol u srednjem dijelu lica često povezuje s upalom maksilarnih sinusa. Upala etmoidalnih sinusa može uzrokovati bol u području nosa i očiju, dok se bol u stražnjem dijelu glave može povezati sa sfenoidnim sinusima.

Uzroci boli u sinusima

Razlika u zahvaćenosti sinusa može ovisiti i o uzroku. Tako, primjerice, alergijska reakcija češće zahvaća etmoidalne sinuse, a bakterija frontalne i maksilarne.

Također, nije neobično da se bol u sinusima u početku pojavljuje na jednom dijelu lica, a s vremenom se širi i na ostale dijelove sinusa i glave. Ovo znači da upala napreduje i da je što prije treba tretirati i liječiti.

Bol u sinusima stoga može nastati zbog nekoliko različitih uzroka, a u nastavku donosimo najčešće.

1. Sinusitis

Akutni ili kronični sinusitis je jedan od najčešćih uzroka boli u sinusima. To je upala sluznice sinusa, koja može biti uzrokovana virusima, bakterijama ili gljivicama.

Akutni sinusitis obično prati prehlada ili gripa, dok kronični sinusitis može biti povezan s alergijama, polipima u nosu, ili strukturnim abnormalnostima u sinusima.

Najčešći simptomi sinusitisa su:

– bolovi u sinusima

– bol u cijelom licu ili glavi

– začepljen nos

– iscjedak iz nosa (žute ili zelene boje ako se radi o bakteriji)

– osjećaj pritiska u sinusima

– povišena tjelesna temperatura

– gubitak mirisa i okusa

– kašalj

Akutni sinusitis može trajati do mjesec dana, dok se kronični pojavljuje i na nekoliko mjeseci. Kod osoba koje imaju polipe u nosu ili druge strukturalne probleme u sinusima, ovi simptomi se kod upale pojačavaju i mogu duže trajati. Razlog tomu je teže izbacivanje sluzi i iscjetka iz nosa ili grla.

Za liječenje sinusitisa se koriste antibiotici ako je uzrok bakterija, antihistaminici ako se radi o alergijskoj reakciji te dekongestivi za odčepljivanje dišnih puteva. Kod težih slučajeva se mogu koristiti kortikosteroidi, no preporuka je uzimanje u što manjim količinama.

Kronični sinusitis koji uzrokuje dugotrajnu bol u sinusima može smanjiti korištenje kortikosteroida i antibiotika.

Kod osoba koje imaju strukturalne poteškoće ili polipe u sinusima, rješavanje tog problema smanjuje pojavu sinusitisa.

2. Polipi u nosu i sluznici

Polipi u nosu se mogu pojaviti u bilo kojoj dobi i na bilo kojem mjestu na sluznici nosne šupljine ili na sluznici paranazalnih sinusa. Pojavljuju se zbog učestalih upala, no točan uzrok nije poznat. Kod nekih osoba koje nisu imale česte sinusitise ili druge vrste upala sinusa također se mogu pojaviti polipi u nosu.

Riječ je o benignim izraslinama koje blokiraju otvore sinusa i ometaju normalno izbacivanje sluzi iz sinusa.

Osobe s polipima u nosu mogu imati različite simptome poput:

– bol u sinusima

– začepljen nos

– poteškoće pri izbacivanju sluzi

– ponavljajuće upale sinusa

– osjećaj stalnog pritiska u licu i glavi

– gubitak mirisa i okusa

– duže trajanje upale, prehlada

Polipi u nosu mogu izazivati dugotrajnu bol u sinusima i nije rijetko da se bolovi i drugi simptomi pojačavaju ako se polipi ne liječe.

“Imala sam polipe u nosu na svim sinusima, a uzrok su bile ponavljajuće upale sinusa i uha koje sam imala od malena. Kroz nekoliko godina sam koristila kortikosteroidnu terapiju, inhalaciju, kapi za nos, no ništa nije u potpunosti pomagalo. Najviše mi je smetalo to što bih se malo prehladila, a onda bi imala začepljen nos mjesecima. Ponekad bi sve bilo u redu kroz dan, ali čim bi legla bi se potpuno sve začepilo”, rekla je Katarina s kojom smo razgovarali o njenom problemu sa sinusima.

“Mučila sam se s time godinama jer nisam željela na operaciju nosa, no to me na kraju spasilo. Operacija je bila pod općom anestezijom, trajala je oko šest sati, ali sada, četiri godine nakon, preporođena sam i ni jedan od prijašnjih problema se nije vratio”, zaključila je Katarina.

Osim operacije sinusa, polipi u nosu se mogu liječiti kortikosteroidnom terapijom kako bi se smanjili.

Međutim, preporuka je u što manjoj dozi koristiti oralne kortikosteroide te je često operacija rezanja polipa najbolja opcija.

3. Alergije

Alergijski rinitis ili sezonski alergijski napadaji mogu izazvati upalu sinusa, što rezultira bolovima u licu i glavoboljom. Kontakt s alergenima poput peludi, prašine ili životinjske dlake može izazvati iritaciju sluznice i oticanje sinusa.

Osjećaj boli u sinusima kod alergija se najčešće pojavljuje u etmoidialnim sinusima koji se nalaze između očiju. Ova bol u sinusima može utjecati i na vid, ali i zdravlje oka.

Kod alergija se, osim boli u sinusima, mogu pojaviti i ovi simptomi:

– kihanje i svrbež u nosu

– curenje nosa

– začepljen nos

– crvenilo očiju

– svrbež očiju

Jedna od korisnica foruma Roda, navodi kako njeno dijete ima poluzačepljen nos kroz cijelu godinu i gotovo svakih 10 minuta ga mora ispuhivati.

“U sezoni u sezoni dokazane alergije (lijeska, vrba, breza, trave, pelin, trputac, ambrozija,…) ispuhuje svake dvije, tri minute ogromne količine sluzi i tada pomažu kortikosteroidi u smislu da joj oči ne cure i ne natiču, da ne kašlje, ali nos ostaje pun…”, navodi korisnica.

Alergijski rinitisi se prvenstveno liječe odstranjivanjem uzroka ako je to moguće te antihistaminicima. Kod nekih slučajeva se mogu davati kortikosteroidni sprejevi, dekongestivi i imunoterapija. Kod alergija i bolova je svakako važno jačanje imuniteta i olakšavanje tijelu da se bori s alergenima.

4. Infekcije gornjih dišnih putova

Razne upale poput prehlade, gripe, koronavirusa, upale grla i druge, mogu se proširiti na sinuse i izazvati bol u sinusima.

Ovisno o uzroku infekcije gornjih dišnih puteva, simptomi mogu biti:

– bol u grlu

– kašalj

– kihanje i curenje nosa

– začepljenost nosa

– glavobolja

– bol u sinusima

– gubitak mirisa i okusa

– vrtoglavica

Infekcije gornjih dišnih putova mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana, ovisno o točnom uzroku. Simptomi i trajanje će kod prehlade biti kraći, dok će kod koronavirusa ili gripe biti duži i intenzivniji.

Liječenje boli u sinusima kod infekcija virusom je prvenstveno mirovanje i jačanje imuniteta zdravom prehranom bogatom vitaminima.

Vrlo je bitno uzimati i dovoljno tekućine kako bi se sluz omekšala i lakše izbacivala, ali i kako bi spriječili dehidraciju. Uz to se bolesnicima mogu davati analgetici za smanjivanje bolova te antibiotici ako se radi o bakterijskoj infekciji.

5. Anatomske abnormalnosti ili trauma

Osim raznih upala, bol u sinusima mogu izazvati anatomske abnormalnosti ili traume lica. Strukturalne abnormalnosti u nosu i sinusima poput zakrivljenosti nosne pregrade ili suženja sinusnih prolaza mogu uzrokovati bolove u ovom dijelu tijela.

Razlog nastanka bolova zbog abnormalnosti mogu biti:

– promjene koje mogu otežati dreniranje sluzi i izbacivanje bakterija i virusa

– povećanje osjetljivosti na iritante u zraku

– povećanje osjetljivosti na alergene

– ograničavanje cirkulacije zraka

– blokiranje dotoka zraka kroz sinuse i stvaranje podtlaka koji izaziva bol

– povećavanje pritiska na strukture koje tada izazivaju bol u licu

– smanjivanje otpornost na infekcije

Do promjena u strukturi može doći i uslijed traume lica ili nosa poput padova ili udaraca. Osim toga, bolovi u sinusima se mogu osjećati i zbog bolova u zubima.

Osim što se infekcija sa zuba može proširiti na sinuse i uzrokovati bol, može se raditi o osjećaju boli iz sinusa koja zapravo potječe od zuba.

Za liječenje se obično predlaže kirurška korekcija.

Važno je prepoznati simptome boli u sinusima i razumjeti kako se različiti uzroci mogu manifestirati. Dijagnostika i tretman boli u sinusima često zahtijevaju individualizirani pristup, koji može uključivati ​​lijekove, terapiju, promjene u načinu života ili kirurške intervencije, ovisno o specifičnom slučaju.

Zaključak

Pri pojavi simptoma boli u sinusima se obratite liječniku jer uz pravilno liječenje i upravljanje, većina pacijenata može naći olakšanje od bolova u sinusima i poboljšati kvalitetu svog života.

