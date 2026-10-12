Zaboravite mitove
Kamo ide tjelesna masnoća kad smršavimo? Odgovor je čudniji nego što očekujete
Kada izgubimo kilograme, masno tkivo ne nestaje jednostavno iz tijela. Velik dio njegove mase zapravo napušta organizam kroz pluća, odnosno izdisanjem ugljikova dioksida.
Oglas
Prema procjenama istraživača, oko 84 posto izgubljene tjelesne masti pretvara se u ugljikov dioksid koji izdišemo, dok se preostalih 16 posto izlučuje uglavnom u obliku vode.
No kako taj proces zapravo funkcionira?
Istraživači sa Sveučilišta u Birminghamu objasnili su u članku objavljenom u časopisu The Conversation da do gubitka masnog tkiva dolazi kada tijelu treba više energije nego što je dobiva hranom. Tada počinje koristiti zalihe koje je ranije pohranilo, piše Euronews.
Što se događa s masnoćom koju pojedemo?
Masti iz hrane najprije dolaze u probavni sustav, gdje se razgrađuju na masne kiseline.
Dio tih masnih kiselina tijelo koristi za važne funkcije – od izgradnje stanica i regulacije hormona do zaštite unutarnjih organa. Višak se pretvara u trigliceride koji se pohranjuju u masnim stanicama i služe kao zaliha energije za kasnije.
Masno tkivo uglavnom se nalazi na dva mjesta. Potkožna masnoća nalazi se neposredno ispod kože, dok se visceralna masnoća nakuplja dublje u tijelu, oko unutarnjih organa.
Kada tijelo uđe u kalorijski deficit, odnosno kada troši više energije nego što je dobiva hranom, hormonalni i živčani signali potiču masne stanice na razgradnju pohranjene masti. Taj proces naziva se lipoliza.
Razgrađene masne kiseline potom se koriste kao izvor energije. U tom procesu nastaju nusprodukti koje tijelo mora izbaciti.
I upravo tu dolazimo do odgovora na pitanje koje se često postavlja: gdje zapravo odlazi izgubljena masnoća?
Velik dio njezine mase pretvara se u ugljikov dioksid koji izdišemo, dok se manji dio pretvara u vodu koju tijelo izlučuje mokrenjem, znojenjem i drugim putem.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas