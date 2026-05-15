OPASNA NAVIKA
"Ovo je prva stvar koju kao hepatolog kažem svakom pacijentu s masnom jetrom koja rješava sve probleme"
Izraz "masna jetra" koristi se među pacijentima i liječnicima godinama, ali više nije službena medicinska dijagnoza. To ne znači da bolest više ne postoji, već da je stručna zajednica odlučila promijeniti način na koji se definira i razumije.
U lipnju 2023. godine vodeća udruženja hepatologa iz SAD-a i Europe složila su se da zamijene prijašnji naziv nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) izrazom metabolička steatotična bolest jetre povezana s metaboličkom disfunkcijom ili MASLD.
Kako je za Parade rekla dr. Ruche Shah, gastroenterologinja i hepatologinja iz zdravstvenog sustava HonorHealth, promjena naziva nije samo formalnost. "Ova razlika je važna jer se prije smatralo da je masna jetra uglavnom bolest povezana s pretilošću, dok danas znamo da je puno bliže povezana s metaboličkim sindromom", pojasnila je.
Metabolički sindrom uključuje skupinu poremećaja povezanih s inzulinskom rezistencijom, uključujući dijabetes, predijabetes, visoki krvni tlak, povišeni kolesterol i nakupljanje masnoće u trbuhu. Znanstvenici čak istražuju mogućnost da sindrom policističnih jajnika (PCOS), hormonalni poremećaj koji može uzrokovati probleme s plodnošću, u budućnosti bude povezan s dijagnozom MASLD-a, piše Nova.rs.
Dr. Shah upozorava da je izuzetno važno da osobe s ovim stanjem budu pod redovitim liječničkim nadzorom i da ozbiljno pristupe promjeni životnih navika. "Liječenje i dijagnoza masne jetre moraju biti usmjereni na uzroke bolesti kako bi se spriječila dugoročna oštećenja. MASLD je danas vodeći uzrok bolesti jetre, a ako se ne liječi, može dovesti do ciroze", dodala je.
Prvo što savjetuje pacijentima s masnom jetrom je smanjenje unosa šećera. "Smanjenje količine šećera može pomoći tijelu da počne razgrađivati masti i omogućiti jetri da se postupno oporavi", objašnjava dr. Shah.
Pregled istraživanja objavljen 2018. u časopisu Journal of Hepatology otkrio je da smanjenje unosa zaslađenih pića i fruktoze, posebno one iz dodanih šećera, može smanjiti nakupljanje masti u jetri.
Noviji pregled studija iz 2023. objavljen u Hepatology Communications navodi da znanstvenici još uvijek istražuju preciznu ulogu dodanog šećera u razvoju bolesti jetre, ali da većina ljudi konzumira znatno više šećera nego što bi trebala. Autori ističu da smanjenje unosa može pomoći u smanjenju rizika od niza zdravstvenih problema, uključujući bolesti jetre.
"Previše šećera može izravno oštetiti crijeva, mikrobiom i jetru. To dovodi do masnih naslaga u jetri i pokreće upalne procese koji s vremenom mogu uzrokovati ožiljke", rekla je.
Osim toga, visok unos šećera povećava rizik od inzulinske rezistencije. Kada stanice postanu manje osjetljive na inzulin, tijelu je teže razgraditi šećer, pa gušterača mora proizvoditi sve više i više inzulina. To može dovesti do dijabetesa tipa 2 i drugih ozbiljnih problema.
"Inzulinska rezistencija uzrokuje dodatnu upalu, ponekad bol, povećanje jetrenih enzima i na kraju ožiljke na jetri, tj. cirozu, čak i kod ljudi koji ne piju alkohol", upozorava liječnik.
Koliko je šećera dopušteno dnevno?
Dr. Shah se poziva na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, prema kojima dodani šećeri ne bi smjeli činiti više od 10 posto ukupnog dnevnog unosa kalorija.
"To je oko 50 grama šećera dnevno, odnosno maksimalno 200 kalorija ako jedete 2000 kalorija dnevno", objašnjava.
Svjesna je da mnogim ljudima nije lako smanjiti unos šećera, posebno ako vole slatkiše ili su navikli na takvu prehranu. Zato savjetuje da se fokus prebaci na hranu bogatu proteinima i vlaknima.
"Hrana s puno proteina i vlakana usporava probavu i produžuje osjećaj sitosti", kaže liječnica.
Ako grčki jogurt ili brokula nisu dovoljni da obuzdaju vašu želju za slatkim, preporučuje kvalitetan med, javorov sirup ili datulje kao bolje alternative običnom ili umjetnom šećeru.
"Okusi poput vanilije ili cimeta mogu prevariti mozak da misli da jedete nešto slatko, a zapravo konzumirate vrlo malo šećera", dodaje.
Dr. Shah naglašava da promjena ne dolazi preko noći: "Obično pacijentima dajem barem tri do šest mjeseci prije nego što ponovno procijenimo rezultate“, kaže. „U većini slučajeva, unutar godinu dana, jetra se počinje obnavljati zahvaljujući zdravijem načinu života".
Što još može pomoći jetri?
Osim smanjenja unosa šećera, liječnik savjetuje i potpuno izbjegavanje alkohola, kao i oprez kada su u pitanju popularni "detoks" pripravci i "čišćenje jetre" promovirani na TikToku.
Posebno preporučuje mediteransku prehranu. "Dokazano je da mediteranska prehrana značajno poboljšava zdravlje jetre. Redovita tjelesna aktivnost, uključujući kardio i trening snage, također pomaže jetri da iskoristi višak masnoće i zaštiti se od oštećenja", pojasnila je.
Brojne studije, uključujući studiju objavljenu u časopisu Diabetes Spectrum, pokazale su da su mediteranska prehrana i redovita tjelovježba među najučinkovitijim metodama za održavanje zdravlja jetre. Ova prehrana uključuje obilje biljne hrane, nemasne proteine poput graha i piletine, obilje voća i povrća te zdrave masti bogate omega-3 masnim kiselinama koje se nalaze u maslinovom ulju, avokadu i masnoj ribi poput lososa.
Kad je riječ o tjelesnoj aktivnosti, Američko udruženje za srce preporučuje najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, poput brzog hodanja ili drugih vježbi koje potiču rad srca, ali i dalje omogućuju razgovor.
