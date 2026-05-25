Oglas

MNOGI SU VEĆ "NAVUČENI"

Hepatolog tvrdi da je ovo najbolji napitak za zdravlje jetre

author
Nova.rs
|
25. svi. 2026. 06:38
kava PIXABAY
Ilustracija: stokpic/Pixabay

Hepatolozi tvrde da je kava jedan od najboljih napitaka za zdravlje jetre, a istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija može smanjiti rizik od kroničnih bolesti jetre za čak 21 posto.

Oglas

"Postoje dokazi da svakodnevno ispijanje kave poboljšava zdravlje jetre", rekao je dr. Rafi Karagozijan, javlja Nova.rs.

Stručnjaci navode da kava ima antioksidativna i protuupalna svojstva te se povezuje s manjim rizikom od fibroze, ciroze i raka jetre.

Preporučuju dvije do tri šalice dnevno, a ističu da pozitivan učinak ima i kava bez kofeina.

Najbolji izbor je crna kava bez dodanog šećera i sirupa, dok liječnici savjetuju i mediteransku prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost te smanjen unos alkohola za očuvanje zdravlja jetre.

Pročitajte još

Teme
jetra kava zdravlje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ