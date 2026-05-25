Hepatolog tvrdi da je ovo najbolji napitak za zdravlje jetre

Hepatolozi tvrde da je kava jedan od najboljih napitaka za zdravlje jetre, a istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija može smanjiti rizik od kroničnih bolesti jetre za čak 21 posto.
Stručnjaci navode da kava ima antioksidativna i protuupalna svojstva te se povezuje s manjim rizikom od fibroze, ciroze i raka jetre.
Preporučuju dvije do tri šalice dnevno, a ističu da pozitivan učinak ima i kava bez kofeina.
Najbolji izbor je crna kava bez dodanog šećera i sirupa, dok liječnici savjetuju i mediteransku prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost te smanjen unos alkohola za očuvanje zdravlja jetre.
