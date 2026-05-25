Hepatolog tvrdi da je ovo najbolji napitak za zdravlje jetre

Hepatolozi tvrde da je kava jedan od najboljih napitaka za zdravlje jetre, a istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija može smanjiti rizik od kroničnih bolesti jetre za čak 21 posto.

"Postoje dokazi da svakodnevno ispijanje kave poboljšava zdravlje jetre", rekao je dr. Rafi Karagozijan, javlja Nova.rs.

Stručnjaci navode da kava ima antioksidativna i protuupalna svojstva te se povezuje s manjim rizikom od fibroze, ciroze i raka jetre.

Preporučuju dvije do tri šalice dnevno, a ističu da pozitivan učinak ima i kava bez kofeina.

Najbolji izbor je crna kava bez dodanog šećera i sirupa, dok liječnici savjetuju i mediteransku prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost te smanjen unos alkohola za očuvanje zdravlja jetre.