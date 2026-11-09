Koliko košta pogreb u Hrvatskoj i svijetu? Razlike u cijeni su goleme

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Usporedili smo cijene pogreba u Hrvatskoj s onima u drugim europskim državama i ostatku svijeta, a podaci pokazuju da se troškovi znatno razlikuju od zemlje do zemlje – dok se u Hrvatskoj standardni pogreb plaća od 2.500 do 5.000 eura, u nekim državama cijena prelazi i 10.000 eura.

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Cijena standardnog pogreba u Hrvatskoj kreće se između 2.500 i 5.000 eura, dok u nekim europskim i svjetskim državama može biti i znatno viša, pokazuju podaci koje nam je ustupio Damir Sapanjoš, predsjednik Udruge pogrebnika Hrvatske.

Prema dostavljenim podacima, cijene pogreba razlikuju se ovisno o državi, ali i o odabranim uslugama i opremi.

Usporedili smo okvirne troškove standardnog pogreba u Hrvatskoj s onima u drugim europskim državama, kao i u nizu zemalja diljem svijeta.

Koliko stoji standardni pogreb u Hrvatskoj i Europi?

Među europskim državama obuhvaćenima usporedbom, Njemačka je među skupljima. Standardni pogreb ondje stoji oko 8.000 do 13.000 eura, dok se u Austriji cijena kreće između 6.000 i 10.000 eura. U Italiji je za standardni pogreb potrebno izdvojiti oko 4.000 do 7.000 eura.

Za usporedbu, u Hrvatskoj standardni pogreb stoji između 2.500 i 5.000 eura. Jednostavniji pogreb može stajati od 1.500 do 3.000 eura, dok cijena pogreba više kategorije može dosegnuti 10.000 eura i više.

Udruga pogrebnika Hrvatske

Što sve ulazi u cijenu pogreba?

Ukupni trošak pogreba sastoji se od nekoliko stavki, a konačna cijena ovisi o odabiru usluga i opreme. Među glavnim troškovima su usluge pogrebnika i pogrebna oprema, lijes ili kremacija s urnom, grobno mjesto, cvijeće i dekoracija te organizacija ceremonije, uključujući glazbu i osoblje.

Usporedba tipičnih troškova pokazuje da se cijene pojedinih stavki znatno razlikuju među državama. Primjerice, pogrebničke usluge i oprema u Hrvatskoj stoje oko 1.000 do 2.500 eura, a standardni lijes od 500 do 1.500 eura.

U Njemačkoj pogrebničke usluge i oprema stoje od 3.000 do 6.000 eura, dok se cijena standardnog lijesa kreće od 1.000 do 2.500 eura. U Austriji se za pogrebničke usluge i opremu izdvaja oko 2.500 do 5.000 eura, a u Italiji od 2.000 do 4.000 eura.

Koliko stoje lijes, kremacija i ostale usluge?

Cijene kremacije s urnom kreću se od 700 do 1.500 eura u Hrvatskoj, od 1.500 do 3.500 eura u Njemačkoj i Austriji te od 1.000 do 2.500 eura u Italiji.

Na cijenu utječu i grobno mjesto, cvijeće, dekoracija te organizacija same ceremonije. Prema podacima Udruge pogrebnika, cvijeće i dekoracija u Hrvatskoj stoje oko 200 do 800 eura, dok troškovi ceremonije, glazbe i osoblja iznose od 200 do 600 eura.

Važno je naglasiti da su svi navedeni iznosi okvirni i služe za usporedbu. Konačna cijena pogreba može znatno odstupati ovisno o lokalnim grobljanskim naknadama, krematoriju, odabiru lijesa ili urne, cvijeću, prijevozu, ceremoniji, spomeniku i dodatnim uslugama.

U kojim su državama pogrebi najskuplji?

Na globalnoj razini, prema usporedbi Udruge pogrebnika, Nizozemska se nalazi na prvome mjestu prema visini cijene standardnog pogreba, s prosjekom od oko 9.500 eura, odnosno ukupnim troškom od približno 10.500 eura.

U Australiji se cijene kreću od oko 4.700 do 11.700 eura, a u Njemačkoj od 6.000 do 12.000 eura. Na Novom Zelandu kremacija stoji oko 6.000 eura, dok ukupni trošak pogreba iznosi približno 7.300 eura.

Udruga pogrebnika Hrvatske

U Švicarskoj se cijene kreću od oko 5.000 do 10.000 eura i više, dok se u Norveškoj i Japanu standardni pogreb procjenjuje na 4.000 do 10.000, odnosno 6.000 do 10.000 eura.

U Sjedinjenim Američkim Državama cijena često doseže 6.000 do 10.000 eura i više, a u Kanadi prosječan trošak iznosi oko 5.000 eura, pri čemu kompletan pogreb može stajati od 8.000 do 13.000 eura i više.

Među ostalim državama u usporedbi, cijena standardnog pogreba u Južnoj Koreji kreće se od 6.000 do 9.000 eura, u Irskoj od 4.500 do 6.250 eura, a u Ujedinjenom Kraljevstvu od 4.500 do 6.100 eura. U Danskoj se procjenjuje na 3.000 do 6.700 eura, u Singapuru na 3.000 do 6.000 eura, a u Austriji na 5.000 do 8.000 eura.