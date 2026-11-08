ZDRAVLJE NA PRVOM MJESTU
Movember: Zašto liječnici muškarcima nakon 50. godine savjetuju pregled prostate!
PSA test mjeri protein u krvi i može pomoći pri procjeni rizika. Odluku o testiranju donesite s liječnikom, prema dobi, tegobama i obiteljskoj povijesti.
Svakog se studenog na muškim licima pojavljuju brkovi svih oblika, od urednih tankih linija do gustih "četki“ kakve se viđaju na obiteljskim fotografijama iz vremena naših djedova, no iza te zabave stoji ozbiljna poruka. Movember je prepoznatljiv dio svake jeseni, a cilj mu je potaknuti muškarce da o svom zdravlju počnu razmišljati prije nego što ih na to natjera bolest. Kad se o prostati razgovara uz šale na račun tuđih brkova, tema postaje manje neugodna, a odlazak liječniku manje zastrašujuć.
Što brkovi imaju s time
Simbolika je jednostavna. Za brkove nije potreban nikakav trud, dovoljno je nekoliko tjedana ne dirati britvu. Američka mreža onkoloških centara Comprehensive Cancer Centers, koja podržava ovu akciju, objašnjava da je ideja podsjetiti muškarce kako je provjera vlastitog zdravlja još lakša od toga. Razgovor s liječnikom i uputnica za vađenje krvi traže manje strpljenja od mjesec dana svrbeža ispod nosa.
Mnogi muškarci o zdravlju ozbiljnije počinju razmišljati tek kad se pojave tegobe. Automobil redovito vode na servis i zimske gume stavljaju prije prvog snijega, a na vlastito tijelo obraćaju pozornost tek kad nešto zaboli. Kod prostate takav pristup može biti opasan, jer se bolest u ranoj fazi često uopće ne osjeća.
Gdje se nalazi prostata
Prostata je žlijezda veličine i oblika oraha, smještena ispod mokraćnog mjehura. Obavija mokraćnu cijev, kanal kroz koji mokraća izlazi iz tijela. Budući da je imaju samo muškarci, razumljivo je zašto je upravo ona u središtu mjeseca posvećenog muškom zdravlju. Zbog njezina položaja svaka promjena veličine ili građe prostate prije ili kasnije može utjecati na mokrenje, a u nekih muškaraca i na spolnu funkciju.
S godinama se prostata prirodno povećava, pa raste i potreba za redovitim praćenjem. Taj se proces može usporediti s vrtnim crijevom oko kojeg se polako steže obruč: dok je labav, voda teče normalno, a kad se stegne, mlaz slabi i počinje se prekidati. Zato mnogi muškarci prve promjene primijete u kupaonici, dugo prije nego što ih spomenu u ordinaciji.
Zašto baš 50. godina
Prema Registru za rak HZJZ-a, rak prostate bio je najčešće novodijagnosticirano sijelo raka u muškaraca u Hrvatskoj 2023. godine, s 2.927 novih slučajeva odnosno 21 posto dijagnoza raka u muškaraca. Rizik raste s godinama, iako bolest ne pogađa isključivo starije. Preporuka koju navodi Comprehensive Cancer Centers jasna je: s navršenih 50 godina muškarac bi s liječnikom trebao razgovarati o PSA testiranju. U toj se dobi većina muškaraca osjeća zdravo i aktivno, pa se pregled lako odgađa za „sljedeću godinu“. Upravo je to razdoblje ipak najpovoljnije za prvu provjeru, jer se eventualne promjene mogu otkriti dok su još male.
U dijela muškaraca razgovor treba početi ranije. Prema istom izvoru, muškarci afroameričkog podrijetla i oni s izraženom obiteljskom poviješću raka prostate imaju veću vjerojatnost dijagnoze, pa im se savjetuje da o testiranju razgovaraju već s 45 godina. To se osobito odnosi na one čiji su otac, brat ili djed imali tu dijagnozu.
Kako izgleda PSA test
Mnoge muškarce od pregleda odbija pomisao na nešto neugodno. PSA test je međutim obično vađenje krvi koje se može obaviti zajedno s rutinskim laboratorijskim pretragama. Njime se mjeri koncentracija prostata specifičnog antigena u krvi, a liječnicima služi kao jedan od temeljnih alata pri probiru na rak prostate. Uzimanje uzorka traje svega nekoliko minuta.
Muškarac koji ionako redovito kontrolira tlak ili kolesterol može pri sljedećem vađenju krvi jednostavno pitati liječnika ima li smisla u nalaze uključiti i PSA. Nalaz se kasnije uspoređuje s prethodnim vrijednostima, pa svaka nova pretraga daje jasniju sliku o tome kako se vrijednosti mijenjaju tijekom godina. Zato prvi PSA nalaz služi i kao polazna točka za buduće usporedbe.
Kako se bolest razvija
Rak prostate nastaje kad se određene stanice u žlijezdi počnu dijeliti mnogo brže nego inače i stvore tumor. U dijela muškaraca bolest raste sporo i možda nikada neće izazvati probleme, dok se u onih s rizičnijim zdravstvenim profilom može brzo proširiti. Unaprijed se ne može znati kojoj skupini pojedini muškarac pripada, a tu nesigurnost smanjuje redovito praćenje.
Ako se ne liječe, stanice raka mogu napustiti prostatu i proširiti se na udaljene dijelove tijela, najčešće na limfne čvorove i kosti, gdje stvaraju nove tumore. Taj se proces naziva metastaziranje. Tumor otkriven dok je još ograničen na žlijezdu liječi se znatno drukčije i s boljim izgledima od onoga koji je već zahvatio kosti, pa se rani probir s pravom smatra mjerom koja može spasiti život. Probir može otkriti i tumore koji nikada ne bi izazvali tegobe te dovesti do nepotrebnih pretraga i liječenja. O koristima i rizicima razgovarajte s liječnikom prema osobnom riziku i zdravstvenom stanju.
Znakovi koje ne treba ignorirati
PSA je krvni test koji može pomoći u procjeni rizika, ali sam ne potvrđuje ni ne isključuje rak prostate. Povišena vrijednost može imati i druge uzroke, pa liječnik odlučuje o daljnjoj obradi. I tijelo daje određene znakove. Jedan od najčešćih je potreba za čestim mokrenjem, osobito noću, koju mnogi pripisuju večernjem čaju ili godinama. Pozornost zaslužuju i teškoće s početkom mokrenja ili zadržavanjem mokraće, slab ili isprekidan mlaz te bol ili peckanje pri mokrenju.
Neki su simptomi povezani sa spolnom funkcijom, primjerice teškoće s erekcijom i bolna ejakulacija. Krv u mokraći ili sjemenoj tekućini uvijek je razlog za hitan odlazak liječniku. Učestala bol ili ukočenost u donjem dijelu leđa, kukovima ili gornjem dijelu bedara također može biti povezana s prostatom, iako je muškarci obično pripisuju radu u vrtu ili dugom sjedenju za volanom. Svaki od tih znakova zahtijeva pregled bez čekanja na redovitu kontrolu.
Drugi muški rak u fokusu
Tijekom Movembera govori se i o raku testisa, bolesti koja se vrlo uspješno liječi kad se otkrije na vrijeme. Počinje kao abnormalna izraslina ili tumor koji može zahvatiti jedan ili oba testisa. Postoji nekoliko vrsta, a najčešći je tumor zametnih stanica.
Za razliku od prostate, za koju je potrebna krvna pretraga, testise muškarac može redovito pregledavati i sam. Samopregled traje kraće od tuširanja i lako se uklopi u jutarnju rutinu, a u kombinaciji s redovitim kontrolama kod liječnika omogućuje da se bolest otkrije rano i izliječi s dobrim ishodom. Svaka novonastala kvržica, oteklina ili promjena veličine razlog je za pregled, čak i kad ne boli.
Kako iskoristiti ovaj studeni
Prvi je korak nazvati obiteljskog liječnika i dogovoriti termin. Muškarac s navršenih 50 godina, odnosno 45 ako u obitelji postoji povijest raka prostate, može izravno pitati o PSA testiranju. Tko je primijetio neki od opisanih simptoma, ne bi trebao čekati godišnji pregled. Na razgovor je korisno ponijeti popis tegoba i podatak o tome je li netko u obitelji imao rak prostate, jer liječniku te informacije pomažu odrediti kada i koliko često provjeravati PSA.
Veliku ulogu ima i obitelj. Supruge, kćeri i sinovi često prvi primijete da otac češće ustaje noću ili da se sve više žali na bolove u leđima, a ponekad je dovoljan jedan razgovor za nedjeljnim ručkom da se termin napokon zakaže. Ako je dijagnoza potvrđena, liječenje i praćenje dogovaraju se s urologom i onkološkim timom prema nalazima i osobnim okolnostima.
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