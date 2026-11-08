Movember: Zašto liječnici muškarcima nakon 50. godine savjetuju pregled prostate!

Ako se ne liječe, stanice raka mogu napustiti prostatu i proširiti se na udaljene dijelove tijela, najčešće na limfne čvorove i kosti, gdje stvaraju nove tumore. Taj se proces naziva metastaziranje. Tumor otkriven dok je još ograničen na žlijezdu liječi se znatno drukčije i s boljim izgledima od onoga koji je već zahvatio kosti, pa se rani probir s pravom smatra mjerom koja može spasiti život. Probir može otkriti i tumore koji nikada ne bi izazvali tegobe te dovesti do nepotrebnih pretraga i liječenja. O koristima i rizicima razgovarajte s liječnikom prema osobnom riziku i zdravstvenom stanju.